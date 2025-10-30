◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス プロアマ戦（３０日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が３０日、プロアマ戦で最終調整し、トップ１０入りを目標に掲げた。

前週の延田グループ・マスターズＧＣレディースは初日３位発進を決めたが、２２位で終えた。課題はアイアンショット。「風が強かったり、曲げたくないからぎゅ〜っと重心を下げたり、グリップを強く握ったり、スイングのズレにつながってる」と改善点を挙げ、修正に励んだ。初出場となる今大会へ「トップ１０に入りたい」と意気込んだ。

今週は「鼻がたれて声がガラガラだった」と体調を崩し、２７日と２８日は休養にあてた。２９日の前夜祭は、「両親が韓国で買ってきてくれた」という肩を出したベージュのドレス姿で参加し「とにかく寒かった。“風邪悪化させコーデ”だった」と苦笑いを浮かべたが、「体調はだいぶ良くなった。大丈夫です」と声を弾ませた。

メルセデス・ランキングは４８位。目標に掲げるシード権獲得（同５０位以内）も視界に入ってきている。都は「シードを確実にしたいし、（４０人が出場する最終戦の）リコーカップに出たいので４０位以内に入りたい。差はあるけど、確実に出させてもらえる残り３試合で上位に入ったらチャンスはなくない。頑張りたい」と力を込めた。