木村カエラ、“どハマり中”の編み物で「スカーフ」を手作り 反響続々「すごっ」「先細ってる!!」「まとめた姿がクロワッサン」「めっちゃかわいいデザイン」
歌手の木村カエラ（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。“ハマりすぎてる”という編み物の新作アイテムを披露した。
【写真】「まとめた姿がクロワッサン」「めっちゃかわいいデザイン」木村カエラの手編みスカーフ
木村は今月9日の投稿で「一つ編み物完成したよ」と、“きのこ柄”が施された黒のバブーシュカを写真で紹介。
また、20日の投稿では、2つ目のバブーシュカが出来上がったことを伝え、さらに続く23日には、青と赤のボーダーカラーのニット帽の完成を伝えていた。
この日は「スカーフできた」と報告し、からし色のニットスカーフを実際に自身の首元に巻いてみせつつ紹介。「ハマりすぎて肩やられる」と話しており、“編み物ライフ”を大満喫しているようだ。
ファンからは「わー、あったかそー」「めっちゃかわいいデザイン」「すごっ」「先細ってる!!」「まとめた姿がクロワッサン」「カッコいいデザイン」「カエラちゃん器用 すごい早い」など、称賛コメントが続々と寄せられている。
