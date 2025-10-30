¸µSKE48¡È¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¡É¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¡¢¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡ÈÂç¤¤Ê¡É´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÈäÏª¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¸µSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¡Ê29¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë´ÑÍÕ¿¢Êª¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡ÈÂç¤¤Ê¡É´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¡ÉÀÐÅÄ°ÂÆà
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤È¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ð¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò»£±Æ¤·¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö²Ä°¦¤¤²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÕ¤òÊÄ¤¸¤ÆÌ²¤ë¤è¤¦¤ËµÙ¤ß¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿³«¤¤¤Æ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤ÎÌÚ¡£¤½¤Î¥ê¥º¥à¤ËËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ÷¿å¤Ç¤Ï¡Ø²ÈÂ²¤ÎÄ´ÏÂ¡Ù¤ä¡ØÎÉ±ï¤ò±¿¤ÖÌÚ¡Ù¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÍ¥¤·¤¤µ¤¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡Ö²Ö¤¬ºé¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¡¢¡È±¿µ¤¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡É¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ú±Û¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤ó¤ÊÌÚ¤òÃÖ¤³¤¦¤«¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¿¼ùÌÚ¡¡¸¼´Ø¤Ë¤Ï¤ß¤«¤ó¤ÎÌÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Ï¤³¤Î»Ò µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÀÐÅÄ¤ÎÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï2021Ç¯¡¢5¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë22ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯¤Ë½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢4LDK¡¦260Ê¿ÊÆ¡¦²ÈÄÂ170Ëü±ß¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹âµé¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
