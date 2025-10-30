「ポンポンするだけでプロ級肌」「忙しい朝の味方」クッションファンデの最適解6選
ポンポンとのせるだけで、下地・ファンデ・日焼け止めがひとつで完結する手軽さが魅力の「クッションファンデ」。特に最近は、スキンケア成分をたっぷり含みながらも、崩れにくく高いカバー力に加え、素肌のようなツヤ肌を叶えるアイテムが豊富。Amazonでも特に人気の高いクッションファンデを厳選して紹介する。
【写真】マスクを外しても崩れない！プロ級のツヤ肌が“ポンポン”だけで完成
■【TIRTIR】ティルティル マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION
マスク時代のベースメイクを変えたと話題の「マスクフィットクッション」。その名の通り、マスクとの摩擦でも崩れにくい高密着処方が特徴。ひと塗りで毛穴や色ムラをしっかりカバーし、肌にフィルターをかけたような“なめらかな仕上がり”に導いてくれる。セミマットな質感でも乾燥を感じにくく、長時間ヨレにくい。ハイビスカス花エキスやプロポリスエキスなどの保湿成分も配合されており、素肌ケアも同時に叶う。
おすすめポイント
・マスク着用中でも崩れにくい密着処方
・ひと塗りで毛穴・くすみをカバーする高い補正力
・スキンケア成分配合で乾燥しにくい
■【HARIAS】ハリアス クッションファンデーション SPF50+
「美容液でメイクする」という発想から生まれた、スキンケア特化型のクッションファンデ。ヒト幹細胞エキス・コラーゲン・ヒアルロン酸などの美容成分をたっぷり配合し、メイク中も肌をうるおいで包み込む。SPF50+で紫外線対策も万全。軽いつけ心地なのに、毛穴やシミを自然にカバーしてくれる。ツヤとハリを感じさせる“うるツヤ肌”を演出したい人にぴったり。
おすすめポイント
・美容液成分70%以上でスキンケアしながらメイク
・高UVカットで日中の紫外線も徹底ガード
・薄づきなのに自然にカバーする軽やか設計
■【fwee】フィー クッションガラスナチュラル
“ガラス肌”を叶えると話題のfwee（フィー）から登場した人気クッション。まるで光をまとったようなツヤ感が特徴で、肌の内側からにじむような透明感を演出するとSNSでも話題沸騰中だ。軽やかな使用感ながら、毛穴や色ムラをナチュラルにカバー。厚塗り感が出ないので、重ねても美しく仕上がる。メイク初心者でも使いやすいパフも人気の理由。
おすすめポイント
・ガラスのようなツヤ感と透明感を両立
・薄づきなのに毛穴レスな仕上がり
・軽いつけ心地でメイク崩れしにくい
■【ByUR】バイユア グロークッション シルキーヌードクッション
肌の内側から自然に輝く“シルクツヤ肌”を演出する、バイユアのグロークッション。軽いテクスチャーで肌に均一に密着し、毛穴やくすみをふんわりカバー。まるで美容液を仕込んだようなうるおい感があり、乾燥しがちな季節にもぴったり。重ねても厚塗り感が出ず、時間が経ってもツヤがくすまないのが魅力。上品で柔らかいツヤ肌を目指す人におすすめ。
おすすめポイント
・上品な“シルクツヤ肌”を1ステップで実現
・時間が経ってもくすまず長時間ツヤキープ
・保湿成分配合で乾燥シーズンにも最適
■【BANILA CO】バニラコ カバーリシャスアルティメットホワイトクッション
韓国コスメブランドの定番・バニラコが誇る高密着クッション。軽いつけ心地ながら、肌のトーンを均一に整え、明るく澄んだ印象へ導く“美白ツヤ肌”仕上げ。ソフトフォーカス効果で毛穴やシミをぼかし、透明感を引き立たせてくれる。さらに保湿成分を配合し、時間が経っても粉っぽくならない。ツヤと透明感を両立したい人に最適な1品。
おすすめポイント
・トーンアップ効果で明るく澄んだ肌に
・軽やかな使用感で厚塗り感なし
・長時間うるおいをキープする保湿処方
■【CLIO】クリオ キルカバー ハイグロークッション SPF50+ PA+++（04 GINGER）
韓国コスメの定番ブランド・CLIO（クリオ）が誇る人気シリーズ「キルカバー」のツヤタイプ。ひと塗りで肌に光をまとったような上質なツヤを生み出し、しっとりうるおいのある仕上がりを長時間キープする。高いカバー力を持ちながらも厚塗り感がなく、内側からにじむような自然なみずみずしさ。SPF50+ PA+++で紫外線対策も万全。乾燥やくすみが気になる季節にもぴったりのハイパフォーマンスクッションだ。
おすすめポイント
・高カバーなのに自然なツヤ肌を演出する“グロウ処方”
・うるおいをキープして乾燥・崩れを防ぐ高保湿設計
・SPF50+で紫外線ダメージからもしっかりガード
クッションファンデは、忙しい朝の時短メイクを叶えながら、ツヤ・カバー力・保湿力を一度に得られる万能アイテム。近年は最新技術とスキンケア発想を融合した進化系が多く、素肌のような仕上がりを求める人にぴったりだ。マット派もツヤ派も、自分の肌質やライフスタイルに合う“神クッションファンデ”を見つけて、ポンポンするだけで理想の肌を手に入れよう。
