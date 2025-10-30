３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２９．４３ポイント（０．７３％）安の３９８６．９０ポイントと反落した。

利益確定売りが先行する流れ。上海総合指数は前日、約１０年３カ月ぶりに心理的な節目となる４０００ポイント台（４０１６．３３ポイント）に乗せただけに、売り圧力が意識されている。また、中国ではあす３１日、１０月の製造業ＰＭＩが公表されるため、内容を見極めたいとするムードも漂った。最新の市場コンセンサスでは、前回の４９．８から４９．６に低下する見通しとなっている。

米中貿易摩擦の緩和期待などで指数はプラス圏に浮上する場面がみられたものの、首脳会談を巡る好材料はいったん出尽くしたとの見方もあり、買いの勢いは続かなかった。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席による６年ぶりの対面会談は、韓国の釜山で午前１１時過ぎ（日本時間と同じ）に始まり、約１時間半で終了した。トランプ氏はその後、「素晴らしい会談を行った」と述べ、合成麻薬フェンタニルの米流入対策で中国に課していた２０％の追加関税を１０％に引き下げると発表。そのほか、貿易摩擦を緩和するための複数項目で合意したことも明らかにした。トランプ氏はまた、４月に自身が訪中し、来年後半には習氏が訪米する予定だと語っている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、医薬の下げが目立つ。薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が８．５％安、江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が４．４％安、湖南方盛製薬 （６０３９９８／ＳＨ）が３．３％安、通化東宝薬業（６００８６７／ＳＨ）が３．２％安、河南太龍薬業（６００２２２／ＳＨ）が２．６％安で引けた。

不動産株もさえない。華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が２．８％、華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が２．５％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が２．３％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が２．２％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．８％ずつ下落した。ハイテク株、消費関連株、自動車株、金融株、インフラ関連株なども売られている。

半面、非鉄・レアアースや鉄鋼の銘柄はしっかり。中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．０％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が１．０％、北方希土（集団）高科技（６００１１１／ＳＨ）が２．３％、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が１．０％、新余鋼鉄（６００７８２／ＳＨ）が５．７％、宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が２．３％ずつ上昇した。エネルギー株、運輸株、公益株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２１ポイント（０．０８％）高の２６１．３３ポイント、深センＢ株指数が８．１５ポイント（０．６２％）安の１３１６．０４ポイントで終了した。

