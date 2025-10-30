日経225オプション11月限（30日日中） 5万5000円コールが出来高最多1286枚
30日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5461枚だった。うちプットの出来高が8547枚と、コールの6914枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の590枚（5円高395円）。コールの出来高トップは5万5000円の1286枚（30円安120円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
40 0 2 63000
29 0 3 62000
114 -1 4 61000
180 -2 6 60000
64 -4 8 59500
267 -5 10 59000
131 0 18 58500
311 -3 21 58000
157 -6 27 57500
414 -7 37 57000
211 -9 53 56500
972 -12 70 56000
221 -21 89 55500
1286 -30 120 55000
255 -15 180 54500
783 -30 245 54000
125 -45 305 53500
280 -30 445 53000
107 -40 575 52500 1615 -390 5
7 +255 675 52375
36 -55 660 52250
14 845 52125
352 -10 760 52000 1310 -130 15
3 845 51875 1240 4
11 +20 930 51750 1235 9
9 915 51625 1080 4
160 -45 985 51500 1270 +155 36
7 +35 1100 51375 975 -80 12
43 -35 1105 51250 1020 0 48
13 +70 1195 51125 960 11
145 +35 1305 51000 910 -30 472
3 +505 1380 50875
5 -60 1375 50750 785 -40 258
3 +355 1440 50625 670 -145 10
65 -85 1545 50500 745 +5 299
3 +395 1595 50375 775 +115 5
7 -115 1650 50250 655 +10 15
1 +475 1795 50125 630 -5 14
35 -55 1910 50000 575 -30 527
49875 535 -30 5
1 +390 2000 49750 535 +15 35
49625 515 +40 16
6 -125 2260 49500 465 -15 133
49375 475 +35 3
1 2560 49250 425 +5 116
49125 430 +30 2
27 +160 2940 49000 395 +5 590
48875 385 +20 22
3 +20 2920 48750 345 +20 14
48625 385 +75 20
4 +25 3150 48500 320 +5 115
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
40 0 2 63000
29 0 3 62000
114 -1 4 61000
180 -2 6 60000
64 -4 8 59500
267 -5 10 59000
131 0 18 58500
311 -3 21 58000
157 -6 27 57500
414 -7 37 57000
211 -9 53 56500
972 -12 70 56000
221 -21 89 55500
1286 -30 120 55000
255 -15 180 54500
783 -30 245 54000
125 -45 305 53500
280 -30 445 53000
107 -40 575 52500 1615 -390 5
7 +255 675 52375
36 -55 660 52250
14 845 52125
352 -10 760 52000 1310 -130 15
3 845 51875 1240 4
11 +20 930 51750 1235 9
9 915 51625 1080 4
160 -45 985 51500 1270 +155 36
7 +35 1100 51375 975 -80 12
43 -35 1105 51250 1020 0 48
13 +70 1195 51125 960 11
145 +35 1305 51000 910 -30 472
3 +505 1380 50875
5 -60 1375 50750 785 -40 258
3 +355 1440 50625 670 -145 10
65 -85 1545 50500 745 +5 299
3 +395 1595 50375 775 +115 5
7 -115 1650 50250 655 +10 15
1 +475 1795 50125 630 -5 14
35 -55 1910 50000 575 -30 527
49875 535 -30 5
1 +390 2000 49750 535 +15 35
49625 515 +40 16
6 -125 2260 49500 465 -15 133
49375 475 +35 3
1 2560 49250 425 +5 116
49125 430 +30 2
27 +160 2940 49000 395 +5 590
48875 385 +20 22
3 +20 2920 48750 345 +20 14
48625 385 +75 20
4 +25 3150 48500 320 +5 115