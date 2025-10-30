　30日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5461枚だった。うちプットの出来高が8547枚と、コールの6914枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の590枚（5円高395円）。コールの出来高トップは5万5000円の1286枚（30円安120円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　40　　　 0　　　 2　　63000　
　　29　　　 0　　　 3　　62000　
　 114　　　-1　　　 4　　61000　
　 180　　　-2　　　 6　　60000　
　　64　　　-4　　　 8　　59500　
　 267　　　-5　　　10　　59000　
　 131　　　 0　　　18　　58500　
　 311　　　-3　　　21　　58000　
　 157　　　-6　　　27　　57500　
　 414　　　-7　　　37　　57000　
　 211　　　-9　　　53　　56500　
　 972　　 -12　　　70　　56000　
　 221　　 -21　　　89　　55500　
　1286　　 -30　　 120　　55000　
　 255　　 -15　　 180　　54500　
　 783　　 -30　　 245　　54000　
　 125　　 -45　　 305　　53500　
　 280　　 -30　　 445　　53000　
　 107　　 -40　　 575　　52500　　1615 　　-390　　　 5　
　　 7　　+255　　 675　　52375　
　　36　　 -55　　 660　　52250　
　　14　　　　　　 845　　52125　
　 352　　 -10　　 760　　52000　　1310 　　-130　　　15　
　　 3　　　　　　 845　　51875　　1240 　　　　　　　 4　
　　11　　 +20　　 930　　51750　　1235 　　　　　　　 9　
　　 9　　　　　　 915　　51625　　1080 　　　　　　　 4　
　 160　　 -45　　 985　　51500　　1270 　　+155　　　36　
　　 7　　 +35　　1100　　51375　　 975 　　 -80　　　12　
　　43　　 -35　　1105　　51250　　1020 　　　 0　　　48　
　　13　　 +70　　1195　　51125　　 960 　　　　　　　11　
　 145　　 +35　　1305　　51000　　 910 　　 -30　　 472　
　　 3　　+505　　1380　　50875　
　　 5　　 -60　　1375　　50750　　 785 　　 -40　　 258　
　　 3　　+355　　1440　　50625　　 670 　　-145　　　10　
　　65　　 -85　　1545　　50500　　 745 　　　+5　　 299　
　　 3　　+395　　1595　　50375　　 775 　　+115　　　 5　
　　 7　　-115　　1650　　50250　　 655 　　 +10　　　15　
　　 1　　+475　　1795　　50125　　 630 　　　-5　　　14　
　　35　　 -55　　1910　　50000　　 575 　　 -30　　 527　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 535 　　 -30　　　 5　
　　 1　　+390　　2000　　49750　　 535 　　 +15　　　35　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 515 　　 +40　　　16　
　　 6　　-125　　2260　　49500　　 465 　　 -15　　 133　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 475 　　 +35　　　 3　
　　 1　　　　　　2560　　49250　　 425 　　　+5　　 116　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 430 　　 +30　　　 2　
　　27　　+160　　2940　　49000　　 395 　　　+5　　 590　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 385 　　 +20　　　22　
　　 3　　 +20　　2920　　48750　　 345 　　 +20　　　14　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 385 　　 +75　　　20　
　　 4　　 +25　　3150　　48500　　 320 　　　+5　　 115　