日経225オプション12月限（30日日中） 2万5000円プットが出来高最多444枚
30日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5746枚だった。うちプットの出来高が3556枚と、コールの2190枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の444枚（3円高14円）。コールの出来高トップは5万5000円の295枚（5円高500円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
83 +2 7 66000
49 +2 11 65000
13 +4 16 64000
21 +4 22 63000
22 -1 22 62500
63 +1 33 62000
57 -2 43 61000
135 0 68 60000
23 +3 87 59500
97 0 100 59000
29 +30 140 58500
166 +5 160 58000
159 +5 200 57500
291 -5 225 57000
47 0 275 56500
176 +10 350 56000
35 +45 460 55500
295 +5 500 55000
74 +50 565 54500
53 +5 720 54000
11 -65 795 53500
159 +30 1015 53000
32 -10 1200 52500
12 1210 52375
3 1225 52250
52125 2075 1
26 -130 1275 52000
1 1400 51875
2 +455 1630 51750
2 1505 51625 1850 1
13 +55 1580 51500 1755 +5 1
11 +50 1645 51375 1690 2
20 +125 1745 51250 1665 1
51125 1570 4
1 -135 1805 51000 1550 +75 42
2 1920 50875 1540 3
1 2005 50750 1490 5
50625 1420 +105 1
50500 1385 +55 18
50375 1290 34
50250 1295 +90 10
50125 1250 9
4 +195 2550 50000 1220 +70 16
1 2565 49875 1165 3
49750 1125 -115 6
49625 1090 +100 2
49500 1050 +65 11
49375 1015 -165 9
49250 970 +85 11
49125 950 5
49000 890 +60 187
48875 885 3
48750 855 4
48625 820 18
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
83 +2 7 66000
49 +2 11 65000
13 +4 16 64000
21 +4 22 63000
22 -1 22 62500
63 +1 33 62000
57 -2 43 61000
135 0 68 60000
23 +3 87 59500
97 0 100 59000
29 +30 140 58500
166 +5 160 58000
159 +5 200 57500
291 -5 225 57000
47 0 275 56500
176 +10 350 56000
35 +45 460 55500
295 +5 500 55000
74 +50 565 54500
53 +5 720 54000
11 -65 795 53500
159 +30 1015 53000
32 -10 1200 52500
12 1210 52375
3 1225 52250
52125 2075 1
26 -130 1275 52000
1 1400 51875
2 +455 1630 51750
2 1505 51625 1850 1
13 +55 1580 51500 1755 +5 1
11 +50 1645 51375 1690 2
20 +125 1745 51250 1665 1
51125 1570 4
1 -135 1805 51000 1550 +75 42
2 1920 50875 1540 3
1 2005 50750 1490 5
50625 1420 +105 1
50500 1385 +55 18
50375 1290 34
50250 1295 +90 10
50125 1250 9
4 +195 2550 50000 1220 +70 16
1 2565 49875 1165 3
49750 1125 -115 6
49625 1090 +100 2
49500 1050 +65 11
49375 1015 -165 9
49250 970 +85 11
49125 950 5
49000 890 +60 187
48875 885 3
48750 855 4
48625 820 18