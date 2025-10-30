　30日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5746枚だった。うちプットの出来高が3556枚と、コールの2190枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の444枚（3円高14円）。コールの出来高トップは5万5000円の295枚（5円高500円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　83　　　+2　　　 7　　66000　
　　49　　　+2　　　11　　65000　
　　13　　　+4　　　16　　64000　
　　21　　　+4　　　22　　63000　
　　22　　　-1　　　22　　62500　
　　63　　　+1　　　33　　62000　
　　57　　　-2　　　43　　61000　
　 135　　　 0　　　68　　60000　
　　23　　　+3　　　87　　59500　
　　97　　　 0　　 100　　59000　
　　29　　 +30　　 140　　58500　
　 166　　　+5　　 160　　58000　
　 159　　　+5　　 200　　57500　
　 291　　　-5　　 225　　57000　
　　47　　　 0　　 275　　56500　
　 176　　 +10　　 350　　56000　
　　35　　 +45　　 460　　55500　
　 295　　　+5　　 500　　55000　
　　74　　 +50　　 565　　54500　
　　53　　　+5　　 720　　54000　
　　11　　 -65　　 795　　53500　
　 159　　 +30　　1015　　53000　
　　32　　 -10　　1200　　52500　
　　12　　　　　　1210　　52375　
　　 3　　　　　　1225　　52250　
　　　　　　　　　　　　　52125　　2075 　　　　　　　 1　
　　26　　-130　　1275　　52000　
　　 1　　　　　　1400　　51875　
　　 2　　+455　　1630　　51750　
　　 2　　　　　　1505　　51625　　1850 　　　　　　　 1　
　　13　　 +55　　1580　　51500　　1755 　　　+5　　　 1　
　　11　　 +50　　1645　　51375　　1690 　　　　　　　 2　
　　20　　+125　　1745　　51250　　1665 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1570 　　　　　　　 4　
　　 1　　-135　　1805　　51000　　1550 　　 +75　　　42　
　　 2　　　　　　1920　　50875　　1540 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　2005　　50750　　1490 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1420 　　+105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1385 　　 +55　　　18　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1290 　　　　　　　34　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1295 　　 +90　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1250 　　　　　　　 9　
　　 4　　+195　　2550　　50000　　1220 　　 +70　　　16　
　　 1　　　　　　2565　　49875　　1165 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1125 　　-115　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1090 　　+100　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1050 　　 +65　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1015 　　-165　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 970 　　 +85　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 950 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 890 　　 +60　　 187　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 885 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 855 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 820 　　　　　　　18　