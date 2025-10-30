ももクロ・百田夏菜子、3択問題「東京03のメンバーといえば？」にどう答える!?

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃783は｢本日、飯塚ホントに定休日。｣をお届け！

◆「なかよしすぎるってー！」

いつも頼りになる『ももクロChan』のMC、東京03・飯塚悟志が、全国ツアーにより収録をお休みしたため、ももクロのメンバーとゲスト芸人たちが交代でMCを務めている。

今回のMCは平成ノブシコブシの徳井健太が担当し、「ももクロ一致ポーカー」にチャレンジ中。これは、親が出したお題に対しパネラー全員で回答し、その答えの組み合わせで役を作るゲームだ。5つの役をすべて達成すると、豪華賞品が贈られる。

収録時間も残りわずかとなり、残る役は「3ペア」(2人一致が3組)と「ハーフ＆ハーフ」（3人一致が2組）の2つ。ここで三四郎・小宮浩信は「インスタントラーメンの味といえば？」という無難なお題を出す。

しかし、三四郎・相田周二だけが「みそ」と答え、残りの5人は「塩」と答えて5度目の「ファイブ・ワン」（5人一致）となってしまう。すでに揃えた役をクリアしても意味がない。

今回は「ファイブ・ワン」のループにハマっているようで、続いて佐々木彩夏が出した「日本で高い建造物といえば？」も、佐々木だけが「（東京）スカイツリー」と答え、残る5人は「東京タワー」を回答した。

これには佐々木も思わず「なかよしすぎるって〜！」と嘆く。今回は意見が一致し続け、なかなか役が作れない。

しかし、次に百田夏菜子が出したお題で事態が好転する。「東京03のメンバーといえば？」だ。これがなんと見事に「飯塚悟志」「角田晃広」「豊本明長」と2人ずつ3通りに分かれ、見事「3ペア」を達成した。

ここで収録時間は残り20分！ 大逆転でクリアなるか!?

◆あーりん、MCがラクというサトシが信じられない

残る役は「ハーフ＆ハーフ」。一気に決めたい相田は「マイケル・ジャクソンのシャウトといえば？」を出題する。ここでももクロメンバーが披露したモノマネは必見だ。

結果は、恥を忍んでモノマネしたにもかかわらず、5人が「ポゥ！」で、小宮だけが「アォー」。7回目の「ファイブ・ワン」だ。

玉井詩織は「夏の風物詩といえば？」というお題を一度は出したものの、みんなの反応を見て「ジャムの味といえば？」に即座に変更。

その空気を読む力は見事だったが、「ブルーベリー」と「いちご」に分かれたところで、高城れにが「マーマレード」と答えてしまい、これまた不成立。高城の「あ〜、ブルーベリーのほうが王道なんだ！」という嘆きが、スタジオに虚しくこだまする。

しかし、ここでついにヒットが飛び出した。小宮の「ナルシストな人がやる仕草といえば？」で見事「ハーフ＆ハーフ」をクリアしたのだ（回答は「髪をかき上げる」と「鏡を見る」）。

これにより見事5つの役をすべて達成！ 次回収録で「高級すき焼き弁当」が配られることが決まった。

｢本日、飯塚ホントに定休日。｣を振り返った佐々木は、飯塚がパネラーに回った際に言い放った「MCやったほうが楽だわ」という言葉を真っ向から否定。「絶対こっち（回答者）のほうが楽しくない？」と笑顔を見せた。