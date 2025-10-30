厚木に「100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗」が期間限定オープン
結心は10月24日、北海道のクロフィン専門店「発酵ミルクバター本舗」とチョコレート専門店「TonyBake」がコラボした「100日だけの北海道クロフィン発酵ミルクバター本舗 by Tony Bake」を、厚木市にオープンした。
Tony Bake 神奈川厚木店 販売メニュー
TonyBakeは札幌を本店とし、100日限定ブランドを展開する話題の専門店。今回は、クロワッサンとマフィンを融合させた進化系スイーツ「クロフィン」を、TonyBake独自の製法でアレンジし、100日間限定で提供する。
クロフィンには、創業116年の北海道興部町の牧場「パインランドデーリィ」の生乳から作られる発酵ミルクバターと100%北海道産小麦を使用した。発酵バターの芳醇な香りと、サクサク×ふんわりの軽やかな食感が楽しめる。
メニューは、濃厚クリーム入りの定番「ミルク」（400円）、カスタードと控えめなチョコの「ショコラ」（450円）、キャラメルクランチのほろ苦さが特長の「ホワイトキャラメル」（450円）、北海道産小豆の粒あんと抹茶チョコの和のハーモニーが楽しめる「抹茶あん」（450円）、イチゴフィリングとストロベリーチョコの「フレーズ」（450円）の5種。
5種のメニュー 一覧
