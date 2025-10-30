金目鯛のオブジェにてんこ盛りの丼！沼津港に″金目鯛の聖地″がテーマの観光施設
徳造丸は10月、"金目鯛の聖地"をテーマとした複合型観光施設を、沼津港にオープンする。
金目鯛オブジェ
同施設は、「食・買・遊・寛・学」の5要素を体験でき、静岡県が誇る金目鯛と伊豆稲取の伝統料理を、見て・食べて・学ぶことができる。
「金目鯛とくぞう」は"食"を楽しめる金目鯛専門店。静岡県が水揚げ日本一を誇る名産の金目鯛の煮つけをはじめ、金目鯛料理・網元料理を中心に、丼・御膳などを提供する。
てんこ盛り魚屋のまかない丼
「徳造丸 海鮮家 直売所」は、"買"を楽しめる施設。金目鯛をはじめとした魚惣菜・魚めし・珍味などを販売する。
徳造丸水産・直売所
「海鮮スタンド 魚々串」は、"遊"が楽しめる施設で、名物「あわび串」や「金目鯛ジャンボフライ串」などを片手に、港の食べ歩き体験が楽しめる。
「金目鯛広場」は"寛ぎ"のスペースで、大型金目鯛オブジェを背景に写真を撮ったり、ベンチで休むことができる。"学"の空間「沼津 徳造丸水産&セントラルキッチン」では、魚のさばき・加工を見学できる。
金目鯛オブジェ
同施設は、「食・買・遊・寛・学」の5要素を体験でき、静岡県が誇る金目鯛と伊豆稲取の伝統料理を、見て・食べて・学ぶことができる。
「金目鯛とくぞう」は"食"を楽しめる金目鯛専門店。静岡県が水揚げ日本一を誇る名産の金目鯛の煮つけをはじめ、金目鯛料理・網元料理を中心に、丼・御膳などを提供する。
「徳造丸 海鮮家 直売所」は、"買"を楽しめる施設。金目鯛をはじめとした魚惣菜・魚めし・珍味などを販売する。
徳造丸水産・直売所
「海鮮スタンド 魚々串」は、"遊"が楽しめる施設で、名物「あわび串」や「金目鯛ジャンボフライ串」などを片手に、港の食べ歩き体験が楽しめる。
「金目鯛広場」は"寛ぎ"のスペースで、大型金目鯛オブジェを背景に写真を撮ったり、ベンチで休むことができる。"学"の空間「沼津 徳造丸水産&セントラルキッチン」では、魚のさばき・加工を見学できる。