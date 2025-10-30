KIRINJIが、2026年1月9日にニューアルバムをリリースすることをオフィシャルサイトにて発表した。

今作は、前作『Steppin' Out』から2年4カ月ぶりの、通算17枚目となる新作アルバムに。今年3月に配信された「歌とギター」のアルバムバージョンに、新曲6曲と提供曲のセルフカバー2曲を加えた全9曲を収録。アルバムは現在鋭意制作中とのことだ。

また、アルバムリリースに先駆け、10～12月にかけて3カ月連続で収録曲の先行配信も決定。第1弾は、10月31日に「ルームダンサー feat. 小田朋美」が配信リリースされる。同楽曲は、CRCK/LCKSのメンバーであり、近年のKIRINJIのライブサポートでもおなじみの小田朋美をフィーチャリング。浮遊感のあるサウンドと溶け合うコーラスワークが心地よく絡み合うダンスチューンとなっている。続く第2弾は11月21日、第3弾は12月19日に先行配信予定だ。

なおKIRINJIは、2026年1月12日より福岡、愛知、大阪、東京を巡るバンド編成によるライブツアー『KIRINJI TOUR 2026』を開催。チケットは一般発売中で、愛知公演のみソールドアウトしている。

（文＝リアルサウンド編集部）