【10月29日のB1結果】滋賀が仙台との激戦を制す…川崎が群馬に土壇場で逆転し勝利

10月29日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第6節13カードが行われた。







滋賀レイクスは仙台89ersとの激闘を演じた。序盤から点の取り合いを見せ47－47と同点で前半を終了。熾烈な試合展開が続き、滋賀もザック・オーガストを中心に得点を重ねるも、仙台のジャレット・カルバーに第3クォーターだけで9得点を奪われ、2点ビハインドで最終クォーターを迎えた。試合時間残り2分30秒、オーガストがレイアップを成功させ滋賀は逆転に成功。そのまま逃げ切り、79－76で勝利した。

宇都宮ブレックスは、茨城ロボッツとの接戦を制した。前半終了時点で宇都宮が11点リードするも、後半に入ると茨城の中村功平とロバート・フランクスを中心に反撃を食らい、追いつかれシーソーゲームに。第4クォーターでは一進一退の攻防が続くも、宇都宮のエースD.J・ニュービルが意地を見せ、68－65で勝利した。

川崎ブレイブサンダースは群馬クレインサンダーズと対戦。試合開始から群馬に主導権を握られるも、試合時間残り1分53秒に川崎の篠山竜青がスリーポイントを成功させ遂に同点に。その後もエマニュエル・テリーらが得点を重ね83－79で勝利した。

そのほか、千葉ジェッツは秋田ノーザンハピネッツに快勝し、️B1開幕連勝記録を「10」と更新。長崎ヴェルカも京都ハンナリーズに勝利し9連勝、名古屋ダイヤモンドドルフィンズもファイティングイーグルス名古屋との“名古屋”対決を制し、8連勝を達成した。レバンガ北海道は富永啓生が22得点を挙げる活躍を見せ、サンロッカーズ渋谷に勝利し、7勝3敗で東地区3位と順位を上げた。

10月29日のB1試合結果一覧は以下の通り。

■試合結果



仙台76－79 滋賀



秋田 50－69 千葉J



茨城 65－68 宇都宮



群馬 79－83 川崎



A千葉94－98 A東京



SR渋谷 58－84 北海道



横浜BC 79－94 広島



富山86－84 越谷



三遠 73－85 佐賀



三河 82－76 琉球



FE名古屋 76－84 名古屋D



大阪 78－82 島根



長崎 91－73 京都

【動画】激戦を繰り広げた滋賀vs仙台のハイライト映像