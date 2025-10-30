ＫＩＭＯＴＯ、上期経常は一転14％増益で上振れ着地

ＫＩＭＯＴＯ <7908> [東証Ｓ] が10月30日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.5％増の8.7億円に伸び、従来の42.7％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の11.5億円に対する進捗率は75.8％に達し、5年平均の34.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比54.4％減の2.7億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比66.7％増の5.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.2％→17.7％に上昇した。



株探ニュース

