ハリー・ウィンストンでブライダルフェア--ブライダルリング購入でお祝いをプレゼント
ハリー・ウィンストンは11月7日〜16日、ブライダルフェアを日本全国のサロンで開催する。
Harry Winston 2025 November Bridal Fair
フェアでは、タイムレスで優雅なデザインの「トリスト・ワンロウ・バンドリング」をはじめとする、ハリー・ウィンストンのブライダルリングを展示する。
フェア期間中に、ブライダルリングを購入した人に向け、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意する。
来場には、予約がおすすめとのこと。予約は、ハリー・ウィンストン店舗、または、クライアントインフォメーションで受け付けている。
Harry Winston 2025 November Bridal Fair
フェアでは、タイムレスで優雅なデザインの「トリスト・ワンロウ・バンドリング」をはじめとする、ハリー・ウィンストンのブライダルリングを展示する。
フェア期間中に、ブライダルリングを購入した人に向け、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意する。
来場には、予約がおすすめとのこと。予約は、ハリー・ウィンストン店舗、または、クライアントインフォメーションで受け付けている。