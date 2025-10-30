Jリーグ「名古屋グランパス」と共同開発したオリジナルジンが発売
国分中部は11月11日、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)加盟の「名古屋グランパス」との初の共同開発商品として、国分中部オリジナルジン「Up Draft Gin」を発売する。
オリジナルジン「Up Draft Gin」
同商品の原材料の一部には、名古屋グランパスのキャンプ地である岐阜県飛騨市で採取された3種類のハーブ「クロモジ」「メナモミ」「ヨモギ」のボタニカル素材を使用した。爽やかな味わいが特徴で、飲んだ瞬間から余韻まで、素材本来の味わいの移り変わりを堪能できる。
左から、「クロモジ」「メナモミ」「ヨモギ」
参考売価は2,500円。愛知県・三重県・岐阜県の小売店、名古屋グランパスオフィシャルショップ「クラブグランパス」で販売する。
