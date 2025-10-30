千葉駅直結「PERIE MARCHE＆GOHAN」に、きのこや秋鮭など秋メニュー登場
菜花の里は、千葉駅直結の「PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)」にて、旬を味わえる秋メニューを期間限定で販売する。
秋鮭ときのこのピーナッツ豆乳担々麺
今回、「千葉の恵みを堪能」をテーマに、秋の味覚と千葉食材を組み合わせた2品のほか、秋限定スイーツも用意する。
「秋鮭ときのこのピーナッツ豆乳担々麺」(1,738円)は、千葉県産のピーナツを使用した人気商品「ピーナツ豆乳担々麺」に、季節の味である秋鮭ときのこの旨味を合わせた。
「【千葉県産】いも豚ときのこの温ざる茶そば」(1,491円)は、袖ヶ浦・武井製茶の茶葉を練り込んだ香り高い茶そばを、"温ざる"スタイルで味わえるメニュー。つけ汁には、千葉県産いも豚と香り豊かなきのこを使用した。
【千葉県産】いも豚ときのこの温ざる茶そば
秋限定スイーツとして、千葉の「須藤牧場」のジャージーミルクと千葉県産のピーナツを練り込んだ濃厚ソフト「濃厚！めっちゃピーナツソフト」、「さつまいもの生パイ」、「スペシャルモンブラン」を用意する。
＜秋限定＞スペシャルモンブラン
秋鮭ときのこのピーナッツ豆乳担々麺
今回、「千葉の恵みを堪能」をテーマに、秋の味覚と千葉食材を組み合わせた2品のほか、秋限定スイーツも用意する。
「秋鮭ときのこのピーナッツ豆乳担々麺」(1,738円)は、千葉県産のピーナツを使用した人気商品「ピーナツ豆乳担々麺」に、季節の味である秋鮭ときのこの旨味を合わせた。
【千葉県産】いも豚ときのこの温ざる茶そば
秋限定スイーツとして、千葉の「須藤牧場」のジャージーミルクと千葉県産のピーナツを練り込んだ濃厚ソフト「濃厚！めっちゃピーナツソフト」、「さつまいもの生パイ」、「スペシャルモンブラン」を用意する。
＜秋限定＞スペシャルモンブラン