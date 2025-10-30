カオナビとブレインが業務提携--中小企業へのタレントマネジメントの普及を推進
ブレインコンサルティングオフィス(以下、ブレイン)は10月17日、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を展開するカオナビと、業務提携を結んだことを発表した。
カオナビ × ブレインコンサルティングオフィス
近年、人的資本経営が重視される中、企業には人材データの戦略的活用が求められているが、中小企業での導入は進んでいないのが現状だという。そこで、全国に社会保険労務士ネットワークを持つブレインが専門知識を活かし、カオナビが提供する中小企業にも使いやすいシンプルな機能のタレントマネジメントシステムを広く企業に届けていくことができいるよう、業務を提携した。
提携により、企業の人事労務分野に知見を持つ社会保険労務士を通じて、中小企業を中心にタレントマネジメントの普及を図る。
システム導入後のデータ管理・分析については、社労士がコンサルティングで支援。タレントマネジメントで顕在化した課題に対し、社労士は研修や人事制度構築等の専門知識を組み合わせ、効果的な課題解決を推進していく。
こうした社会保険労務士の専門的知見とのシナジーにより、タレントマネジメントの効果的な実施を推し進めていくことができるという。
