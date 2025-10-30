後藤真希が公式TikTokで、モーニング娘。の「そうだ！ We’re ALIVE」を小山慶一郎（NEWS）と一緒にパフォーマンス。またBALLISTIK BOYZ公式TikTokでは、小山を迎えて「チャンカパーナ」（NEWS）を踊る動画が公開された。

【動画＆写真】小山慶一郎と後藤真希の「そうだ！ We’re ALIVE」チャレンジ＆BALLISTIK BOYZ「チャンカパーナ」ダンスなど①～④

■上田竜也プロデュース『マウピフェス』で共演した小山・後藤・BALLISTIK BOYZ

BALLISTIK BOYZと後藤、そして小山は、2025年10月29・30日に東京・代々木競技場第一体育館で開催されている、上田竜也プロデュースのハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite』（通称：『マウピフェス』）で共演している。

後藤の公式TikTokでは、後藤は羽や花がついた妖精のようなコスプレ姿、小山は金色のミニスカートにリボンのついたカチューシャ姿。「そうだ！ We’re ALIVE」にのせて、後藤は頬を膨らませたり驚き顔を見せたり、小山は上目遣いでおどけたりニッコニコ笑顔を見せたり、和気あいあい。

「これは神コラボ！」「ふたりとも平成ギャル感あってかわいい」「慶ちゃんスカート似合う笑」などといったファンの声が続々と到着。

さらに後藤のInstagramでは、上田や小山、BALLISTIK BOYZや川島如恵留（Travis Japan）といった出演者たちとの写真を続々と公開している。

BALLISTIK BOYZの動画では、ダークなピエロのアイメイク＆カラコンのド迫力コスプレ姿の小山と、パイレーツのように勇ましいコスプレをしたBALLISTIK BOYZが「チャンカパーナ」をダンス。サビ前ではコスプレ姿とギャップを感じるぐらいニコニコ笑顔を振りまく小山を囲み、BALLISTIK BOYZが小山を盛り上げるように手を差し出す。

完璧なダンスを見せるBALLISTIK BOYZと、ニッコニコでノリノリの小山。最後、小山はBALLISTIK BOYZのメンバーたちと顔をニッコリ見合わせて締め括った。

こちらにも「完璧なチャンカパーナ」「こんなコラボが見られるなんて」「慶ちゃんファンとしてもうれしい」などといった声が続々と到着。

また小山は個人Instagramでも、コスプレの世界観に没入したモノクロショットを公開している。

■小山と後藤の「そうだ！ We’re ALIVE」チャレンジ

■後藤真希と小山・BALLISTIK BOYZなど出演者とのオフショット

■小山＆BALLISTIK BOYZの「チャンカパーナ」

■4枚目ではお茶目な表情も！小山のピエロコスプレ