『ベストヒット歌謡祭2025』25組の出演アーティスト発表！初出演は9組

『ベストヒット歌謡祭2025』が、11月13日19時より読売テレビにて放送。このたび、2025年を彩った25組の豪華出演アーティストが発表された。

■出演アーティスト（五十音順）

アイナ・ジ・エンド

Aqua Timez

幾田りら（初出演）

＝LOVE（初出演）

Aぇ! group

&TEAM（初出演）

ORANGE RANGE（初出演）

香取慎吾

Kis-My-Ft2

King Gnu（初出演）

倖田來未

郷ひろみ

JO1

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部（初出演）

なにわ男子

Number_i

乃木坂46

HANA（初出演）

BE:FIRST

氷川きよし

FRUITS ZIPPER

BABYMONSTER（初出演）

ME:I

M!LK（初出演）

■『ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭』

『ベストヒット歌謡祭2025』放送当日に、テレビを見ながら楽しめる同時生配信企画「ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭」を2025年も実施。

『ベストヒット歌謡祭』出演前後のアーティストが多数登場する裏配信のメインMCは、大人気芸人・ニューヨーク。ここでしか聞けない裏話やアーティストの素顔など『ベストヒット歌謡祭』をより楽しめる盛りだくさんな内容で届ける。

地上波放送に先駆けて、放送当日11月13日18時～番組終了まで配信予定。読売テレビ公式YouTubeチャンネル、さらにLINE VOOMでも視聴できる。

また、大阪城ホールで行われるベストヒット歌謡祭の観覧募集＆豪華プレゼントが当たるデータ放送企画も実施される。

■番組情報

読売テレビ『ベストヒット歌謡祭2025』

11/13（木）19:00～21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士

『ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭』

11/13（木）18:00頃～22:00番組終了まで（予定）

配信プラットフォーム：読売テレビ公式YouTube 、LINE VOOM

MC：ニューヨーク

アシスタント：澤口実歩（ytvアナウンサー）

