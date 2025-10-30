『ベストヒット歌謡祭2025』25組の出演アーティスト発表！初出演は9組
『ベストヒット歌謡祭2025』が、11月13日19時より読売テレビにて放送。このたび、2025年を彩った25組の豪華出演アーティストが発表された。
■出演アーティスト（五十音順）
アイナ・ジ・エンド
Aqua Timez
幾田りら（初出演）
＝LOVE（初出演）
Aぇ! group
&TEAM（初出演）
ORANGE RANGE（初出演）
香取慎吾
Kis-My-Ft2
King Gnu（初出演）
倖田來未
郷ひろみ
JO1
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部（初出演）
なにわ男子
Number_i
乃木坂46
HANA（初出演）
BE:FIRST
氷川きよし
FRUITS ZIPPER
BABYMONSTER（初出演）
ME:I
M!LK（初出演）
■『ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭』
『ベストヒット歌謡祭2025』放送当日に、テレビを見ながら楽しめる同時生配信企画「ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭」を2025年も実施。
『ベストヒット歌謡祭』出演前後のアーティストが多数登場する裏配信のメインMCは、大人気芸人・ニューヨーク。ここでしか聞けない裏話やアーティストの素顔など『ベストヒット歌謡祭』をより楽しめる盛りだくさんな内容で届ける。
地上波放送に先駆けて、放送当日11月13日18時～番組終了まで配信予定。読売テレビ公式YouTubeチャンネル、さらにLINE VOOMでも視聴できる。
また、大阪城ホールで行われるベストヒット歌謡祭の観覧募集＆豪華プレゼントが当たるデータ放送企画も実施される。
■番組情報
読売テレビ『ベストヒット歌謡祭2025』
11/13（木）19:00～21:54
MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士
『ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭』
11/13（木）18:00頃～22:00番組終了まで（予定）
配信プラットフォーム：読売テレビ公式YouTube 、LINE VOOM
MC：ニューヨーク
アシスタント：澤口実歩（ytvアナウンサー）
■関連リンク
番組サイト
https://www.ytv.co.jp/besthits/