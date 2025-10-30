To Be Continued岡田浩暉、還暦を報告 黒スーツ×真紅のバラの近影にファン驚き「還暦に見えない若々しさ…」「赤がめちゃくちゃ似合う」
2021年に再始動した音楽ユニット・To Be Continuedのボーカルで俳優の岡田浩暉が29日、自身のインスタグラムを更新。今月26日に還暦を迎えたことを報告し、ファンへの感謝をつづるとともに同日にファンミーティングを開催したことを報告した。
【写真】「赤がめちゃくちゃ似合う」黒スーツに真紅のバラを抱え還暦を報告した岡田浩暉
岡田は「先日26日に節目の歳を迎えさせて頂きまして、、にわかには自分でも信じられませんが、とにかくここまでやって来れたのも本当に皆さんのお陰だと、感謝に尽きません」と感謝をつづり、黒のスーツに真っ赤なネクタイでバラの花束を抱えた自身のショットや、ファンミーティングでのイベントの様子をアップ。
最後は「まだまだやりたい事あるので、健康第一で頑張って行きたいと思います！お祝い下さいました皆様 本当にありがとうございました。またこれからもどうぞ宜しくお願い致します」と今後への意気込みをつづって締めくくった。
この投稿にファンからは「ブラックスーツに真紅のバラ 浩暉さんだから着こなせると思いました」「おめでとうございます 還暦に見えない若々しさ…お忙しい毎日と存じますので、お身体に気を付けてこれからも皆さんを楽しませてください」「浩暉さんは昔から赤がめちゃくちゃ似合う〜」「私も岡田さんと同じ誕生日でありまして、新たなスタートを踏み出しました。これからもずっと応援していきます！」「とても、還暦に見えない!!黒のスーツに、赤いネクタイ!!決まり過ぎ〜〜」などの反響が寄せられている。
【写真】「赤がめちゃくちゃ似合う」黒スーツに真紅のバラを抱え還暦を報告した岡田浩暉
岡田は「先日26日に節目の歳を迎えさせて頂きまして、、にわかには自分でも信じられませんが、とにかくここまでやって来れたのも本当に皆さんのお陰だと、感謝に尽きません」と感謝をつづり、黒のスーツに真っ赤なネクタイでバラの花束を抱えた自身のショットや、ファンミーティングでのイベントの様子をアップ。
この投稿にファンからは「ブラックスーツに真紅のバラ 浩暉さんだから着こなせると思いました」「おめでとうございます 還暦に見えない若々しさ…お忙しい毎日と存じますので、お身体に気を付けてこれからも皆さんを楽しませてください」「浩暉さんは昔から赤がめちゃくちゃ似合う〜」「私も岡田さんと同じ誕生日でありまして、新たなスタートを踏み出しました。これからもずっと応援していきます！」「とても、還暦に見えない!!黒のスーツに、赤いネクタイ!!決まり過ぎ〜〜」などの反響が寄せられている。