叩かれる瞑想×フリースタイル書道で″心の余白″を取り戻す「和文化リトリート」開催
POTは、着物モデル・和文化キュレーターのJin(村上仁葉)氏と、Next Girls Collection総合プロデューサーのMass(増山哲也)氏と共に、日本文化体験シリーズ「和文化リトリート」を始動する。
第一回和文化リトリート
「和文化リトリート」は、村上仁葉氏が掲げる 「日本文化再興計画」 の一環として開催されるイベントシリーズ。
第一弾は11月1日、東京・深川の臨済宗 陽岳寺で開催する。坐禅で心と体を調え、自己探求ワークで"自分にとって大切な言葉"を発見。その言葉を、書道家の指導で2026年カレンダーに「フリースタイル書道」でデザインするという三段構成で、現代人が忘れがちな内面と向き合い、価値観を未来につなげる一日を提供する。
陽岳寺の本堂で行われる坐禅体験の様子
書道家・祖父江望実による書作品制作の様子
同イベントは、第一部(午前の部)、第二部(午後の部)に分かれて開催。いずれも、『「叩かれる瞑想！？』坐禅によるマインドフルネス体験」「自己探求ワーク＆書道カレンダー制作」をそれぞれ1時間ずつ体験する。
参加費は、第一部が6,600円(弁当オプション2,200円)、第二部が8,800円(お茶&茶菓子付き)。申込みは、TIGETで受け付けている。
