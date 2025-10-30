テレビ東京は３０日、都内の同局で定例社長会見を開催。解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が、日本テレビのバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板させられ同局の対応に瑕疵（かし）があったと、日弁連に人権救済を申し立てた件について吉次弘志社長が言及した。

国分は日テレから処分の根拠となった具体的事実を告知されなかったため、他番組の降板など多大な影響を受けていると２３日に代理人の弁護士が会見。テレ東も国分太一出演の「男子ごはん」を７月クールを持って終了。吉次社長は「当事者、日テレさんと国分さんの間になにがあったかつまびらかに分からないので、表向きはいろんなコメントが出ておりますけども、我々がコメントすべき対象ではないのかなと思います」と述べた。

中川尚嗣コンテンツ戦略局長は「初動段階において、株式会社ＴＯＫＩＯさん、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴさんから無期限の活動を休止するような報告はありました。それ以降については都度、やりとりはさせていただいております」と説明した。新番組として２６日から料理研究家・栗原心平氏が出演する「ぺこもぐキッチン」が放送されている。