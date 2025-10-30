道の駅伊豆月ケ瀬に、国産かぼちゃ使用のフォトジェニックな秋限定スイーツ
村の駅が運営する「道の駅伊豆月ケ瀬」(静岡県伊豆市)は10月20日、国産かぼちゃを使用した「かぼちゃソフト＆ハロウィンフェア」を開始した。
かぼちゃのモンブランソフト
期間中は、"秋のごほうびスイーツ"をテーマに、秋の味覚・国産かぼちゃをたっぷり使用し、見た目にも楽しいフォトジェニックなスイーツを販売する。
「かぼちゃのモンブランソフト」(550円)は、モンブランのように絞り上げ、クラッシュアーモンド・ピスタチオ・ローストパンプキンシードをトッピングした。
「かぼちゃと天城高原ミルクのミックスソフト」(500円)は、2色のツイストがきれいな秋限定の人気ソフト。トップにジャック・オ・ランタンを飾った期間限定のハロウィンミックスも期間限定で販売する。
かぼちゃと天城高原ミルクのハロウィンミックス
10月31日までは、トップにジャック・オ・ランタンを飾った「ハロウィン・パンプキンモンブラン」(650円)、かぼちゃソフトを、ワッフルコーンとふんわりとした求肥で包んだ「パンプキンおばけソフト」(780円)も販売する。
ハロウィン・パンプキンモンブラン
パンプキンおばけソフト
