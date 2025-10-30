米国発「バズーカキャンディブランズ」から、ディップして食べる新感覚のグミ登場
モントワールは11月25日、「バズーカキャンディブランズ」から新商品『ジューシードロップグミディッパー』(486円)を全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等で発売する。一部量販店では、10月27日から先行販売する。
バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー
「バズーカキャンディブランズ」は、米国発の"食べられるエンターテインメント"がコンセプトのブランド。今回発売する商品は、SNSで話題の「ジューシードロップグミ」をさらに進化させたもの。
スティック型のグミを付属の甘酸っぱいシロップにディップして食べる新たなスタイルで、シロップの量は自分で調整できる。好みの味バランスや、シェアして楽しむ新感覚のグミ体験ができる。
フレーバーは日本で人気のグレープ味。
