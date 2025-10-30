自民党広報本部長の鈴木貴子議員が２９日、Ｘを更新。高市早苗総理の愛用ペンが話題となっていることから、鈴木俊一幹事長に突撃し、愛用ペンを取材。１本１００円未満の、多くの人が見慣れた“あの”ペンを紹介した。

鈴木幹事長は愛用ペンを聞かれ「これ」と出したのは、事務作業などで多くの人が目にしたことがある緑色のキャップ付き水性ペン。「ボールペンシル、ビー１００って書いてある。どこのメーカーだろう」と紹介。鈴木議員が「お値段は？」と聞くも「わかんない」と笑った。

鈴木議員は「でも１００ってことはもしかして…」というと鈴木幹事長は「１００円かなあ」とポツリ。鈴木議員は「幹事長、意外とプチプラですね」というも、鈴木幹事長は「書きやすいです」とニッコリだ。

鈴木議員はハッシュタグで「幹事長にプチプラが通じなかったかなぁ」と残念そうにつぶやいていた。

この鈴木幹事長が愛用しているペンは「ぺんてる 水性ボールペン ボールぺんてるＢ１００」と思われ、大手通販サイトでは１０本で９５８円で販売。１本１００円未満の「プチプラ」ペンだった。

ちなみに高市総理が愛用しているとされているのが三菱鉛筆のジェットストリーム多機能ペンで、公式サイトによると税込み１１００円。