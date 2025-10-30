熱量の高いステージでファンを魅了してきた女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）。そのメンバーである島田詩音が、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。見えてきたのはグループの新たな可能性と、彼女自身の内に秘めた確かな意志だった。（「推し面」取材班）

「やっぱり、大人数なところが強みですかね。大きいステージだと迫力が出せるかなって」。グループの武器を問われ、よどみなく答える。全国ツアーやワンマンライブを重ね、鍛え上げられたパフォーマンスはアイカレの代名詞だ。だが、その強固なイメージの裏側で、島田はグループのささやかな、しかし温かい一面を大切にしている。

その象徴が、ライブ直前の円陣だ。リーダーの若林春来が毎回声を張り上げるのが恒例だが、島田は「バヤシさんがすごく緊張している時があって、かんじゃって」と、いたずらっぽく笑う。完璧に見えるリーダーがふと見せる人間らしさ。それが、大舞台を前にカチカチに固まったメンバーの心を解きほぐすという。「逆に和らいで、嬉しかったり。そういう時に気持ちが和らいで楽しくできました」。厳しいレッスンやステージでの緊張感だけがメンバーを強くするのではない。仲間が見せる一瞬の弱さを受け止め合う優しさが、アイカレという集合体をより強固なものにしている。

だからこそ、今、新たな挑戦の必要性を感じている。「今のアイカレを一言で表すなら、『可愛い』なんです」。ファンが抱く「熱い」「かっこいい」というイメージを肯定しつつも、「メンバー個人個人もすごく可愛いですし、可愛い曲も結構あるので」と力説する。最新の衣装には天使の羽があしらわれているといい、そのビジュアルに負けない魅力を届けたいという思いは強い。

「かっこいい」という鎧をまとって戦うだけではない。「可愛い」という素顔を見せることで、もっと深く、もっと多くの人に愛されたい。それは、静かで熱い宣戦布告なのかもしれない。