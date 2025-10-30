ファッションブランド「SAMANTHAVEGA」（サマンサベガ）が、サンリオの人気キャラクター「はなまるおばけ」と初めてコラボレーションした新作コレクションを、11月1日（土）から発売する。現在、店舗やオンラインで予約を受け付け中で、池袋パルコ店では先行販売を行っている。

サマンサベガ×はなまるおばけ コラボコレクション

サンリオから2023年にデビューした「はなまるおばけ」は、“今日もがんばったあなたにハナマルをくれる、不思議なおばけ”のキャラクターで、今回はふわふわを表現したファー素材のアイテムが多数ラインアップしている。

ふわふわしたファー素材の「バニティバッグ」（1万9800円）は、コロンとしたフォルムが特徴となっている。

はなまるおばけコラボコレクション「バニティバッグ」（1万9800円）

バッグの背面にはなまるのデザインをプリントし、内装はピンクカラーで、キャラクターのアートがプリントされたタグがあしらわれている。うるうるした表情のはなまるおばけのミニポーチもセットで付いている。

「バニティバッグ」背面にはなまるデザイン

「バニティバッグ」内装はピンク

人気の「フリルバッグ」（2万4200円）や、ポケットからはなまるおばけが覗く「ショルダーバッグ」（1万9800円）、今回のコレクションのためにデザインされた新型の「リュック」（2万5300円）も登場している。3アイテムすべての背面にははなまるがデザインされており、ミニポーチが付いている。

はなまるおばけコレクション「フリルバッグ」（2万4200円）

はなまるおばけコレクション「ショルダーバッグ」（1万9800円）

はなまるおばけコレクション「リュック」（2万5300円）

「ぬいぐるみチャーム」（3850円）は、ハート型のバッグを持った笑顔のはなまるおばけのデザインとなっている。

はなまるおばけコレクション「ぬいぐるみチャーム」（3850円）

はなまるおばけコレクション「折財布」（1万6280円）

「折財布」（1万6280円）は、さまざまな表情のはなまるおばけが型押しでデザインされており、ピンクとアイボリーの配色に、ブランドのロゴプレートがあしらわれている。折財布の背面には、はなまるのデザインがプリントされ、内側にはキャラクターのアートがプリントされている。

3種類の「バッグチャーム」（はなまるチャーム・雨の日チャーム 各5500円、音符チャーム 4400円）は、バッグのフロントにつけられる、ふにゃっとした表情と、傘を持ったはなまるおばけのデザイン、そしてファスナーチャームとしても使える、音符の金具プレートが付きの踊っているようなキャラクターデザインが登場している。

はなまるおばけコレクション「バッグチャーム」（はなまるチャーム・雨の日チャーム各5500円、音符チャーム 4400円）

はなまるチャーム・雨の日チャームはバッグのフロントにつけられる仕様

サマンサベガの「はなまるおばけコレクション」は、11月1日（土）から発売。全国のサマンサベガ取扱店舗および公式オンラインショップにて予約を受付中で、池袋パルコ店では先行販売を開始している。価格は税込み。