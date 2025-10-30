初コラボ！「サマンサベガ×はなまるおばけ」ふわふわファー素材のアイテムが多数登場 11・1発売
ファッションブランド「SAMANTHAVEGA」（サマンサベガ）が、サンリオの人気キャラクター「はなまるおばけ」と初めてコラボレーションした新作コレクションを、11月1日（土）から発売する。現在、店舗やオンラインで予約を受け付け中で、池袋パルコ店では先行販売を行っている。
サンリオから2023年にデビューした「はなまるおばけ」は、“今日もがんばったあなたにハナマルをくれる、不思議なおばけ”のキャラクターで、今回はふわふわを表現したファー素材のアイテムが多数ラインアップしている。
ふわふわしたファー素材の「バニティバッグ」（1万9800円）は、コロンとしたフォルムが特徴となっている。
バッグの背面にはなまるのデザインをプリントし、内装はピンクカラーで、キャラクターのアートがプリントされたタグがあしらわれている。うるうるした表情のはなまるおばけのミニポーチもセットで付いている。
人気の「フリルバッグ」（2万4200円）や、ポケットからはなまるおばけが覗く「ショルダーバッグ」（1万9800円）、今回のコレクションのためにデザインされた新型の「リュック」（2万5300円）も登場している。3アイテムすべての背面にははなまるがデザインされており、ミニポーチが付いている。
「ぬいぐるみチャーム」（3850円）は、ハート型のバッグを持った笑顔のはなまるおばけのデザインとなっている。
「折財布」（1万6280円）は、さまざまな表情のはなまるおばけが型押しでデザインされており、ピンクとアイボリーの配色に、ブランドのロゴプレートがあしらわれている。折財布の背面には、はなまるのデザインがプリントされ、内側にはキャラクターのアートがプリントされている。
3種類の「バッグチャーム」（はなまるチャーム・雨の日チャーム 各5500円、音符チャーム 4400円）は、バッグのフロントにつけられる、ふにゃっとした表情と、傘を持ったはなまるおばけのデザイン、そしてファスナーチャームとしても使える、音符の金具プレートが付きの踊っているようなキャラクターデザインが登場している。
サマンサベガの「はなまるおばけコレクション」は、11月1日（土）から発売。全国のサマンサベガ取扱店舗および公式オンラインショップにて予約を受付中で、池袋パルコ店では先行販売を開始している。価格は税込み。