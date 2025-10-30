「コーデ考えるの面倒」な40・50代へ！【ハニーズ】1枚で決まる♡「優秀ワンピ」

忙しい朝は、何を着よう……と悩む時間さえ惜しいもの。コーデを考えるのが面倒な日も、時短とおしゃれ見えの両立を狙えるワンピースがあれば、頼りになりそうです。そこで今回ピックアップするのは、40・50代のコーデをおしゃれに格上げできそうな【ハニーズ】のワンピース。毎日の服選びがラクになるかも。

クラシカルな柄で気品アップ

【ハニーズ】「バンドカラーワンピース」\4,480（税込）

落ち着いた色合いと繊細な総柄が魅力で、コーデに取り入れるだけでおしゃれ度を格上げできそうです。袖口や、襟から前立てにかけてのパイピングがさりげないアクセントになり、品よく華やかな印象に。程よいゆとりがありながら、すっきり見えやすいシルエットです。

大人のための甘くないワンピース

【ハニーズ】「デニムシャツワンピース」\3,480（税込）

カジュアルながら上品見えも狙える、デニム素材のシャツワンピース。落ち着いた色味なのでワンピースでも甘くなりすぎず、大人女性のコーデにフィットしそう。画像のようにベルトを巻いて、メリハリをつけた着こなしもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

