嵐山渓谷バーベキュー場の嵐山渓谷紅葉まつりで2日間限定のイベントDay実施
嵐山町観光協会は11月29日〜30日、嵐山渓谷バーベキュー場にて「嵐山渓谷紅葉まつり イベントDay」を開催する。
嵐山渓谷紅葉まつり イベントDay開催の様子
同イベントは、11月15日〜12月7日の期間に実施する「嵐山渓谷紅葉まつり」内にて展開する2日間限定の企画。
当日は、「ご当地グルめぐり」と題し、嵐山町観光協会員のキッチンカーやテントでの飲食店出店、新米・農産物などの物販、クラフトなどの販売を行う。
飲食には、肉汁うどんやチョコバナナ、嵐山辛モツ焼そば、コーヒーなどが登場予定。
キャンドルや花雑貨などの販売も行うほか、ワークショップも展開する。
紅葉のグラデーションを楽しめる
また、「魅力に迫る嵐山渓谷」と題し、嵐山町観光ボランティアガイドによる嵐山渓谷のみどころや歴史などの案内も行う。
嵐山渓谷紅葉まつり イベントDay開催の様子
同イベントは、11月15日〜12月7日の期間に実施する「嵐山渓谷紅葉まつり」内にて展開する2日間限定の企画。
当日は、「ご当地グルめぐり」と題し、嵐山町観光協会員のキッチンカーやテントでの飲食店出店、新米・農産物などの物販、クラフトなどの販売を行う。
飲食には、肉汁うどんやチョコバナナ、嵐山辛モツ焼そば、コーヒーなどが登場予定。
キャンドルや花雑貨などの販売も行うほか、ワークショップも展開する。
紅葉のグラデーションを楽しめる
また、「魅力に迫る嵐山渓谷」と題し、嵐山町観光ボランティアガイドによる嵐山渓谷のみどころや歴史などの案内も行う。