『ばけばけ』トキ、ヘブンとの出会いを思い出す 第25回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第25回（10月31日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、しじみ売りに花田旅館を訪れたトキ（高石あかり）は、主人の平太（生瀬勝久）やツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）と共に、滞在するヘブン（トミー・バストウ）と徐々に交流を深めていた。しかし、ウメの目の腫れがきっかけでヘブンの態度が一変する。一方、世話役である錦織（吉沢亮）はなぜかヘブンに避けられ、中学校での授業内容を話せずにいた。ある日、困っている錦織を見かけたトキは、ヘブン探しを協力することになる。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の初登校前日。いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）からヘブンのとある秘密を知らされる。迎えた登校日。花田旅館にしじみを売りに来たトキ（高石あかり）は、平太（生瀬勝久）らとヘブンの登校を応援しようとするが、そのヘブンが部屋から出てこない。錦織が迎えに駆けつける中、トキはヘブンとの出会いを思い出すのだった。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、しじみ売りに花田旅館を訪れたトキ（高石あかり）は、主人の平太（生瀬勝久）やツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）と共に、滞在するヘブン（トミー・バストウ）と徐々に交流を深めていた。しかし、ウメの目の腫れがきっかけでヘブンの態度が一変する。一方、世話役である錦織（吉沢亮）はなぜかヘブンに避けられ、中学校での授業内容を話せずにいた。ある日、困っている錦織を見かけたトキは、ヘブン探しを協力することになる。