『ベストヒット歌謡祭2025』出演者25組発表 HANAら9組が初出演、なにわ男子、乃木坂46、ME:Iら出演
読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』が11月13日午後7時から放送される。25組の出演アーティストが30日、解禁された。
【画像多数】『ベストヒット歌謡祭2025』出演者
同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始し、57回目となる。今年も大阪城ホールから3時間の生放送となり、2025年を彩った豪華アーティストが集結。ここでしか見られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージを送る。MCを宮根誠司とウエンツ瑛士によるタッグが務める。
初出演は幾田りら、＝LOVE、&TEAM、ORANGE RANGE、King Gnu、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）、HANA、BABYMONSTER、M!LKの9組。
そして今年も同日午後6時頃から『ニューヨークの“裏”ベストヒット歌謡祭』と題した同時生配信を実施する。また10月30日から11月3日まで公式サイトで観覧募集を行っている。
【出演アーティスト（五十音順）】
アイナ・ジ・エンド
Aqua Timez
幾田りら（初出演）
＝LOVE（初出演）
Aぇ! group
&TEAM（初出演）
ORANGE RANGE（初出演）
香取慎吾
Kis-My-Ft2
King Gnu（初出演）
倖田來未
郷ひろみ
JO１
Da-iCE
超ときめき▽宣伝部（初出演）
なにわ男子
Number_i
乃木坂46
HANA（初出演）
BE:FIRST
氷川きよし
FRUITS ZIPPER
BABYMONSTER（初出演）
ME:I
M!LK（初出演）
