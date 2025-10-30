長尾謙杜＆山田杏奈、『恋に至る病』笑顔のクランクアップ映像が公開「この作品に携われたことがとても幸せ」
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（公開中）において、長尾と山田のクランクアップの瞬間を収めた映像が解禁された。撮影を終えた2人の感謝の言葉と、作品への想いがにじむ特別映像となっている。
【動画】拍手に包まれクランクアップを迎える長尾謙杜＆山田杏奈
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
心優しくも内気な男子高校生・宮嶺と、誰もが憧れる学校中の人気者・景。正反対のキャラクターを演じながらも、現場では互いを信頼し合い、支え合う関係性を築いていたという。作品の根底に流れる「この恋は、純愛か、洗脳か――」という危うい恋を誠実に演じ切った2人に、クランクアップ時には廣木隆一監督から花束が手渡され、現場中から惜しみない拍手が送られた。
映像の冒頭で山田は、「みなさん本当にお疲れさまでした！」と笑顔であいさつ。続けて「作品に真摯に向き合える幸せな撮影期間でした。廣木組に参加できて本当によかったです。監督ありがとうございました！」と感謝を伝え、3年ぶりの共演となった長尾との撮影については、「エモーショナルな気持ちもありつつ、すごく楽しく過ごさせていただきました」と振り返り、柔らかな笑みからも充実した時間を過ごしたことがうかがえる。
長尾も「まずはみなさんお疲れさまでした！」と山田に負けない明るいあいさつをしたあと、「みなさんと会う撮影が本当に毎日楽しくて、最初は不安もあったけれど、温かく迎え入れてもらって幸せな1ヶ月でした。この作品に携われたことがとても幸せで、みなさんに見ていただく日が待ち遠しいです」と胸いっぱいの思いを口にした。
また、映画『恋に至る病』入場者プレゼント第2弾として、「長尾謙杜＆山田杏奈 インタビュー映像先行視聴特典付きエモーショナルポストカード」の配布が決定。2人のインタビュー映像を、QRコードから特設ページにアクセスの上、先行視聴できる仕様となっている。10月31日から11月6日の7日間限定配布で数量限定となる。
