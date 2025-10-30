ミャクミャク＆“お友だち”トゥンクトゥンク、即日完売→再販売へ アクリルキーホルダーなど【一覧】
大阪・関西万博の「ミャクミャク」とGREEN×EXPO 2027（横浜花博）の「トゥンクトゥンク」のコラボアイテムが、11月4日より再販売される。
【画像】ミャクミャク＆お友だちトゥンクトゥンク コラボアイテム
ミャクミャクと“お友だち”トゥンクトゥンクのコラボアイテムは、発売日に即日完売の大人気となった。待望の再販は、「A4クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカー」の3商品となる。
さらに、「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」が登場する。
「ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル」520円（税込）
「ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー」価格：770円（税込）
「ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー」価格：660円（税込）
販売予定店舗：EXPO 2027 オフィシャルストア
※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性あり。
「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」
5個入 1188円（税込）
販売予定店舗：
EXPO 2027 オフィシャルストア
ありあけ直営店
ありあけオンラインショップ
（C）Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品
（C）Expo 2027 2027年国際園芸博覧会公式ライセンス商品
