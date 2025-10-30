ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡ÖÄ«¤ÎË½§»Ô¾ì¤ÇºÇ¹â¤Î¤ª¼÷»Ê¡×¡¡ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡¦ÀÐÌîÂîµå¤È¤ÎÁÖ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾Ð´é¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÆüËÜ Âîµå¤¯¤ó¤ÈÄ«¤ÎË½§»Ô¾ì¤ÇºÇ¹â¤Î¤ª¼÷»Ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡¦ÀÐÌîÂîµå¡Ê57¡Ë¤È¤ÎÁÖ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾Ð´é¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×Ä«¤ÎË½§¤ÇÁÖ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡õÀÐÌîÂîµå
¡¡¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ï¿Ô¤¤º¡£Move your body ¤Î¤ªÎé¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢ÀÐÌî¤«¤é¤â¡Ö¿§¡¹¤Ê¤ªÏÃ¥Þ¥¸¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿À§Èó¡¼¡ª¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂîµå¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª2¿Í¡¢²Î¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ÉÛÂÞ¤µ¤ó¡ªÄ«¤«¤é¤ª¼÷»Ê¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿À½Ðµ´Ë×¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Õ¤¿¤ê °ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¡¼¡ªË½§»Ô¾ì¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¶á¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾Ð´é¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×Ä«¤ÎË½§¤ÇÁÖ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡õÀÐÌîÂîµå
¡¡¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ï¿Ô¤¤º¡£Move your body ¤Î¤ªÎé¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢ÀÐÌî¤«¤é¤â¡Ö¿§¡¹¤Ê¤ªÏÃ¥Þ¥¸¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿À§Èó¡¼¡ª¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£