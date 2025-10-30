東京ディズニーシーでは、2026年1月14日より、ディズニーストーリービヨンドの第三弾を開催！

今回は、2026年1月14日（水）から3月19日（木）までの間、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」に舞台を移して開催します。

東京ディズニーシー「ディズニーストーリービヨンド」第三弾

開催期間：2026年1月14日（水）から3月19日（木）

特設サイト：https://www.tokyodisneyresort.jp/special/disneystorybeyond2025/

東京ディズニーリゾート公式YouTube：https://www.youtube.com/@TDRofficialchannel

ディズニーストーリービヨンドは、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘い、パークの世界観をより一層楽しんでいただけるスペシャルイベント。

2023年からスタートしたこのスペシャルイベントは、第一弾、第二弾を東京ディズニーランドの人気アトラクション「ホーンテッドマンション」を舞台に開催しました。

今回のディズニーストーリービヨンドは、ゴンドリエを目指す青年カルロの物語です。

彼は、ゴンドリエ仲間や街の人々との関わりを通じて成長しながら、カーニバルで一人前のゴンドリエとしてデビューするために奮闘します。

ストーリーは全20話あり、17話までがディズニーストーリービヨンド特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで順次配信されます。（配信日は決まり次第お知らせします。）

18話以降は、実際にパークに足を運ぶことで視聴できるほか、「パラッツォ・カナル」内のスポットをめぐり、指定された風景の写真を撮影することでストーリーの続きであるカーニバル当日の物語を楽しめます。

ストーリーに登場するキャラクターの声は、声優やミュージカル俳優の皆さんが担当します。

主人公カルロの声を担当する島粼信長さんをはじめ、石川界人さん、安元洋貴さん、濱田めぐみさんなどが、キャラクターの個性を引き立てます。

パークでは、ストーリーに登場するキャラクターたちの息づかいやカーニバルの雰囲気を感じることができるデコレーションを設置し、物語を追体験できます。

「ビリエッテリーア」では、ラジオからキャラクターたちのさまざまな会話が流れ、ストーリーの中に入り込んだように感じてることも。

加えて、カーニバルを楽しめるメニューを「ゴンドリエ・スナック」や「リストランテ・ディ・カナレット」で販売するほか、ディズニーストーリービヨンドと連動するスペシャルグッズも登場します。

第三弾は｢パラッツォ・カナル｣でゴンドリエを目指す青年の物語！

東京ディズニーシー「ディズニーストーリービヨンド」の紹介でした。

©Disney

