東北地方を中心に各地で出没が相次ぐ「クマ」。死者数は全国で10人以上に上っています。



2025年、特に多いのが市街地での目撃情報。秋田市では市街地にある千秋公園でクマが目撃されるなど出没範囲に変化が―。



これは、秋田市のクマの出没情報を落とし込んだ地図。左が出没情報が特に多かった2023年、右が2025年です。



比べて見ると2025年は緑の少ないエリアでの出没情報が増えていてクマが市街地まで出てきていることが分かります。さらに2025年の地図を拡大すると…。先の映像が撮影された千秋公園の周辺でも出没情報が増えているのが分かります。





過去にない事態となる中、30日、政府は関係閣僚会議を開催。（木原 稔 官房長官）「死者数は本日までに12名となり、国民の安全安心を脅かす深刻な事態です。政府といたしましては、国民の命と暮らしを守るため追加的緊急的なクマ対策を強化します」各省庁や警察が連携し迅速かつ的確に駆除できるよう対策の強化を指示しました。そのクマを巡っては静岡県内でも目撃情報が…。（記者）「クマを近づけないように目撃された現場付近では、エサとなる柿の実はほとんど回収されています」これは富士宮市内房で5日前に撮影された映像。一頭のクマが何かを嗅ぐように木の近くに現れるとそのまま木によじ登る姿が。富士川と山に囲まれるこの地域、住宅や車通りもあります。富士宮市によりますと、10月13日から26日までに内房や長貫などで計13件の目撃情報が寄せられていて、市と猟友会が複数の罠を設置したといいます。そして、この動画が撮影された2日後、同じ個体かは分かりませんが、体重約150キロ、体長約1m40cmのオスのツキノワグマが捕獲され、その後、駆除されました。住民は…。（富士宮市内房第4区 中谷 俊雄 区長）「他人事だと思っていた。それがいきなり地元で出たので地元民もパニック状態ですよね。1頭駆除されて多少は安心した」一方で、目撃現場近くの小学校の校庭にはクマの足跡があったといいます。これを受け、学校では登下校時の見回りを強化し外での活動を自粛しています。（富士宮市立内房小学校 村松 由香里 校長）「子どもたちの登校と下校につきましては、保護者に車での送迎をお願いしています。万が一クマに遭遇した時には騒ぎ立てないで静かに後ずさりするということを指導している。すぐに大人に知らせるということを伝えています。本校は全員、熊鈴をつけている」県内でも山間部など地域によってはクマ対策が必要なのです。県内でのクマ出没状況の実態とは…。県の担当者に聞きました。（静岡県自然保護課 自然保護･管理班 小澤 真典 班長）「数だけで言うと、例えば秋田や東北の県だと、1か月で1000件を超えるような目撃情報が寄せられる場合もあるが、静岡県だと、多くても数十件というところ。必要以上に怖がる必要はないのかなと思う」これは、県がまとめているツキノワグマの目撃情報マップ。誰でも見ることができ地図をクリックすると具体的な目撃場所もわかります。2025年度は、現時点で95件の目撃情報が寄せられていて、人的被害はここ数年ないということです。また、県では2024年度からクマの生息実態を把握しようと個体数の調査を進めています。（静岡県自然保護課 自然保護･管理班 小澤 真典 班長）「昨年度初めて、生息頭数を調査して550頭前後の数字が出ている 今後何年かモニタリング調査を行うなかで、増えていくか減っていくかを見極めて対策に役立てていきたい」そのクマの生態を知るため静岡市内の博物館へ。（高山 基彦 キャスター）「こちらが静岡に生息するツキノワグマのはく製大人のツキノワグマの体長は1.5メートルほど立ち上がって目の前に来たら、かなりの恐怖を感じる」野生動物に詳しい西岡准教授です。静岡に生息するツキノワグマは北海道に生息するヒグマに比べると身体は小さいといいます。最近は静岡でも山の資源の変化やよりおいしいものを求めて人里に降りてきてしまっているというのです。（ふじのくに地球環境史ミュージアム 西岡 佑一郎 准教授）「雑食動物なので、私たち人と一緒で、われわれが好きなものはクマも好きだと思った方がいい。秋だと柿や桃ですね。そうした果物が中心になる」気温が低くなると冬眠すると思われがちですが静岡では必ずしもそうだとは限らないといいます。（ふじのくに地球環境史ミュージアム 西岡 佑一郎 准教授）「真冬の12月・1月とか本当だったら冬眠してるような時期でも県内では目撃されたてたりすることがある。シーズンに関係なくクマはどこでも、われわれが目にするところまで来ているというのはですね、現実で起こってると思います。クマの生息地 山に入って行く人たちは、クマ鈴を携帯する。クマスプレーを持っていくのは常識になっていると思います」静岡市でアウトドア商品を扱う店では…。取材をしているとクマ除け対策グッズを見る人の姿が…。店員のアドバイスを受けながらクマ除けの鈴を購入することを決めたようです。（客）「今度、福島の紅葉を見に行くので、対策をした方がいいということで見に来た」特に、2025年、売れ行き好調なのがクマスプレー。（スポーピアシラトリ静岡店 飯塚 康太 副店長）「クマ対策スプレーを置いていたが、売り切れ状態になっている。発注数量も例年の1.5～2倍に増やしている。鈴で予防をして、もしものお守りでスプレーを持ち、2段構えで持っていただくのが理想だと思う」