Google¤Î¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×É½ÌÀ¤ÏÌÀ³Î¡¦´Ê·é¤Ç±³¤À¤È¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÎF-Droid¤¬ÌÔÎõÈãÈ½
Google¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¡ÖAndroid¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÎF-Droid¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ç¡¢Google¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ±³¤À¤È¡¢F-Droid¤¬½Å¤Í¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î¡¢Google¤Ï¡Ö³«È¯¼ÔÇ§¾Úµ¡Ç½¡×¤Ë¤è¤ëÁ´¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¢¥×¥ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥¢¥×¥ê¤À¤±¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÎF-Droid¤Ï¡¢³«È¯¼ÔÇ§¾Ú¤ÎµÁÌ³²½¤ÏF-Droid¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¢¥×¥êÇÛÉÛ¤Î·Á¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶¯¤¯È¿È¯¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Google¤ÏAndroid³«È¯¼Ô¥Ö¥í¥°¤Çµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ëµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÎÃæ¤ÇGoogle¤Ï³«È¯¼ÔÇ§¾Úµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏAndroid¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³«È¯¼ÔÇ§¾ÚÍ×·ï¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È³«È¯¼Ô¤ò°°Õ¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁªÂò¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¤É¤³¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë³«È¯¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§¾ÚºÑ¤ß¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¹¥¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÄ¾ÀÜÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¼«Í³ÅÙ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
F-Droid¤Ï¡¢Google¤ÎÀ¼ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Google¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢F-Droid¤Ï¡Ö³«È¯¼ÔÇ§¾Ú¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ëÃ¼Ëö¤ÇÆ°¤«¤¹¥¢¥×¥ê¤òÁª¤Ö¼êÃÊ¤ò¡¢»ö¼Â¾åÃ¥¤¦¤â¤Î¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢WikipediaµºÜ¤ÎÄêµÁ¤À¤È¡Ö¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥½¡¼¥¹¤«¤é¥¢¥×¥ê¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ö¸ø¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥½¡¼¥¹¤«¤é¥¢¥×¥ê¤òÅ¾Á÷¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆGoogle¤¬³«È¯¼ÔÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÄêµÁ¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Google¤¬Æ±°Õ¤Ê¤¯OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¶¯À©Å¬ÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Î¤É¤ì¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤òGoogle¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ÀµÚ¡£
³«È¯¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Google¤Î¾µÇ§¤Ê¤¯¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¿ÈÆâ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢Android¤¬iPhone¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤êÍ¥°Ì¤ÊÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç½½Ê¬¤ÊÎÏ¤òÆÀ¤¿Google¤ÏÊ¿Á³¤ÈÊü´þ¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
F-Droid¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏGoogle¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£Ã¯¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¤É¤³¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£