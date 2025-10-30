猫モチーフのワイヤレスイヤホンに、キジシロとサバトラが登場
ラディウスは10月30日、猫をモチーフにした完全ワイヤレスイヤホン「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」の新色を発売する。
キジシロ、サバトラが仲間入り
「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」は、小さく丸くなって眠る猫をモチーフにした完全ワイヤレスイヤホン。電源オンなどのイヤホンの音声アナウンスは猫の声を採用した。充電ケースのバッテリー残量は「おさかなLED」で確認が可能。イヤホンは多色成形によるマーブル模様で、世界に一つだけの特別な模様となっている。
イヤホンは、世界に一つだけのマーブル模様
おさかなLED
今回、要望の多かった「サバトラ」「キジシロ」柄を新たに商品化した。「クロ」「ミックス」「シロ」「ハチワレ」「チャトラ」「ミケ」と合わせ、全8色で展開する。価格はオープン(店頭予想価格8,822円前後)。
同シリーズは動物福祉を支援しており、製品の売り上げから、1台あたり20円を保護猫活動「猫の未来とびら」などに寄付している。
