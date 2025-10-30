¡Úµð¿Í¡Û ¥É¥é£´¡¦ÃæÂç¤Î³§Àî³ÙÈô¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡×Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤¦³°Ìî¼ê¡Ä»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃæÂç¤Î³§Àî³ÙÈô¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ï¡¦¤¬¤¯¤È¡Ë³°Ìî¼ê¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»ÒÆâ¤ÎÆ±Âç³Ø¤Ç¡¢¿åÌîÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¡¢ÜÔ¾¾¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢±ßÃ«Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë£³Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤±¤¬¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³§Àî¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£¸¥¥í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¹³Ñ¤Ë±Ô¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¡£¶¯¸ª¤äÁöÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£º£½©¤ÎÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ë¾å£²£µ¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£±£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤ÏÃæÂç£Ï£Â¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤äµµ°æ³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤é¤¬¤¤¤ë¡£¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÊÃæÂç¤ÎÀ¶¿å¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ïµµ°æÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ï¤Ç¤¢¤ëÆÉÇäµð¿Í·³¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµµ°æÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¡³§Àî¡¡³ÙÈô¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ï¡¦¤¬¤¯¤È¡Ë£²£°£°£³Ç¯£´·î£³£°Æü¡¢·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Á°¶¶°é±Ñ¤Ç¤Ï£³Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò£´ÅÙ³ÍÆÀ¡£º£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£±£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤Ç¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£¹£·»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£·ÂÇÅÀ¡£±óÅê£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Á°¶¶°é±Ñ»þÂå¤Ë¤ÏÅê¼ê¤Ç£±£´£·¥¥í¤ò·×Â¬¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£²¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£