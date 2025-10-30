Ｊ１清水は３０日、オフ明けで４日ぶりに練習を再開した。静岡市内でサポーターにも公開し、１時間半ほど調整。前日（２９日）にぎっくり腰を発症した秋葉忠宏監督（５０）は“杖”をつきながら指揮し、次節（１１月９日）のホーム・Ｃ大阪戦には間に合わせる覚悟を示した。

誰よりも熱い清水の闘将に緊急事態が発生した。秋葉監督はオフだった２９日、自宅で洗濯物を拾おうとした際、腰に痛みを感じ数十分間動くこともままならなかったという。「ぎっくり腰は現役で新潟にいた時以来、２回目。魔女の一撃ですね」と苦もんの表情で振り返り「選手にケガをするなと伝えようとしたのに、自分が先にケガをしてしまった」と頭をかいた。

この日は「外に出るか迷う」ほどの痛みを抱えながらも、現場トップの責任感からピッチに出て練習を指揮。コルセットを着用の上、ポールを杖の代わりとし、持ち味の大声は封印しながらイレブンの動きに目を光らせた。幸い今週末は公式戦がなく、Ｃ大阪戦まで時間的余裕はある。「このタイミングで良かった。選手のケガも一身に背負うつもり。２、３日で治るでしょう」と早期の復活を宣言した。

チームは前節（２５日）の東京Ｖ戦でＪ１残留を確定させた。残り３試合は現在の１３位から少しでも浮上し、目標の１０位以内に食い込むための戦いとなる。「やはり複数得点を取ることが足りていない。そこが来季につながる部分」と攻撃の改善をポイントに挙げた指揮官。次戦までに腰もチーム状態も万全に仕上げる。