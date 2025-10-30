大阪・なんばパークスに、京都の行列店「天ぷら寿司海鮮 米福」がオープン
ファンインターナショナルが展開する人気和食ブランド「米福」は10月24日、「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」を、大阪市浪速区にオープンした。
にぎわい天盛り(なんばパークス店限定メニュー)
京都発の和食ブランド「米福」は、「安くて旨いが一番」を掲げ、熟練の職人が素材の旨みを引き立てる天ぷらと寿司、海鮮料理を提供し、幅広い支持を得ている。
今回オープンしたなんばパークス店は、京都で培った味と技に、都市型商業施設ならではの多様な利用シーンに対応する。ランチの定食から夜の海鮮酒場まで、昼夜楽しめる和食ダイニングとして展開。大阪の「安くて旨い」食文化に京都の上品さを融合させ、手頃な定食メニューを昼夜提供することで、「京都の味を日常にする」というコンセプトのもと、日常使いしやすい「街の食処」を目指す。
なんばパークス店の目玉商品「にぎわい天盛り」は、せいろに盛られた天ぷらを3種のディップソースで味わう華やかなメニュー。その他にも人気メニュー「米福天丼」や、ランチ限定「大海老天丼」などを取りそろえる。
米福天丼(京都本店人気No.1)
大海老天丼(ランチ限定)
にぎわい天盛り(なんばパークス店限定メニュー)
京都発の和食ブランド「米福」は、「安くて旨いが一番」を掲げ、熟練の職人が素材の旨みを引き立てる天ぷらと寿司、海鮮料理を提供し、幅広い支持を得ている。
今回オープンしたなんばパークス店は、京都で培った味と技に、都市型商業施設ならではの多様な利用シーンに対応する。ランチの定食から夜の海鮮酒場まで、昼夜楽しめる和食ダイニングとして展開。大阪の「安くて旨い」食文化に京都の上品さを融合させ、手頃な定食メニューを昼夜提供することで、「京都の味を日常にする」というコンセプトのもと、日常使いしやすい「街の食処」を目指す。
なんばパークス店の目玉商品「にぎわい天盛り」は、せいろに盛られた天ぷらを3種のディップソースで味わう華やかなメニュー。その他にも人気メニュー「米福天丼」や、ランチ限定「大海老天丼」などを取りそろえる。
米福天丼(京都本店人気No.1)
大海老天丼(ランチ限定)