»ÔÈÎ¤Î¤ª¤»¤Á¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤¬¡ÖÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×--ÍýÍ³¤Ï¡©
¥µ¥é¥À¥³¥¹¥â¤Ï10·î22Æü¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï10·î14Æü¡Á15Æü¡¢»ÔÈÎ¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤¤ì¤º¡¢Í¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
»ÔÈÎ¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤¤ì¤º¡¢Í¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï469¿Í(Ìó47%)¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¤»¤Á¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÆ±¤¸Ì£¤ÇË°¤¤¿¡×(29%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¶ì¼ê¤ÊÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×(24%)¡¢¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×(18%)¡¢¡ÖÌ£¤¬Ç»¤¤¡¢¤¯¤É¤¤¡×(17%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤ª¤»¤Á¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤¤ì¤º¡¢Í¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
»ÔÈÎ¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤¤ì¤º¡¢Í¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï469¿Í(Ìó47%)¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¤»¤Á¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÆ±¤¸Ì£¤ÇË°¤¤¿¡×(29%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¶ì¼ê¤ÊÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×(24%)¡¢¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×(18%)¡¢¡ÖÌ£¤¬Ç»¤¤¡¢¤¯¤É¤¤¡×(17%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤ª¤»¤Á¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³