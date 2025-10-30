訪日観光客の疑問に日本人がリアルタイムに答える問題解決アプリが公開
ジオテクノロジーズは10月22日、グローバル・デイリーと共同開発したリアルタイム問題解決アプリ「Ask JAPAN」を公開した。
Ask JAPANのアプリケーション画面イメージ
同アプリは、旅先の情報収集において、検索やAIよりも現地の人との対話を重視する訪日観光客のニーズに応える新しい観光支援サービス。訪日外国人向け広告PR会社のグローバル・デイリーと、2,300万ダウンロードを達成したポイ活アプリ『トリマ』を運営するジオテクノロジーズが共同で開発した。
アプリでは、外国人観光客が旅行中に抱える疑問や不安に対し、日本在住のユーザーがチャットでリアルタイムに回答する。「東京都心部の美味しいご飯屋」「地元民がおすすめする映えスポット」など、検索では得られない現地のリアルな情報を自動翻訳で入手できる。
主な機能は、シンプルなチャット形式での質問(写真添付も可能)、自動翻訳機能による言語の壁の解消、日本人ユーザーからの隠れた名店や穴場スポットといったリアルな現地情報の提供。これにより、外国人観光客は日本文化や現地の人々をより深く体験できることが可能になる。サービスは台湾から開始し、順次対象国・地域を拡大する予定。
Ask JAPANのアプリケーション画面イメージ
同アプリは、旅先の情報収集において、検索やAIよりも現地の人との対話を重視する訪日観光客のニーズに応える新しい観光支援サービス。訪日外国人向け広告PR会社のグローバル・デイリーと、2,300万ダウンロードを達成したポイ活アプリ『トリマ』を運営するジオテクノロジーズが共同で開発した。
主な機能は、シンプルなチャット形式での質問(写真添付も可能)、自動翻訳機能による言語の壁の解消、日本人ユーザーからの隠れた名店や穴場スポットといったリアルな現地情報の提供。これにより、外国人観光客は日本文化や現地の人々をより深く体験できることが可能になる。サービスは台湾から開始し、順次対象国・地域を拡大する予定。