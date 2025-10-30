º£µ¨¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë3Àï3¾¡¡Ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹»Ø´ø´±¡ÖÁª¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£29Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×4²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£³ùÅÄÂçÃÏ¤È±óÆ£¹Ò¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤â¼Â¸½¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢41Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢45Ê¬¤Ë¤â³ùÅÄ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ÎÎ®¤ì¤«¤éºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó¥µ¡¼¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢88Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿8·î10Æü¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡ÊPKÀï¤ÎËö¤Ë¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ9·î27Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ïºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤Ëº£µ¨¤Ï3»î¹ç¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Þ¤Ç15Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö3¥«·î°ÊÆâ¤Ë²¦¼Ô¤È3ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â3¾¡¤â¼ý¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¢±óÆ£¡¢¡Ê¥ß¥í¥·¥å¡¦¡Ë¥±¥ë¥±¥º¡¢¡Ê¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¡Ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×
¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×4²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£³ùÅÄÂçÃÏ¤È±óÆ£¹Ò¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤â¼Â¸½¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢41Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢45Ê¬¤Ë¤â³ùÅÄ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ÎÎ®¤ì¤«¤éºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó¥µ¡¼¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢88Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Þ¤Ç15Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö3¥«·î°ÊÆâ¤Ë²¦¼Ô¤È3ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â3¾¡¤â¼ý¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¢±óÆ£¡¢¡Ê¥ß¥í¥·¥å¡¦¡Ë¥±¥ë¥±¥º¡¢¡Ê¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¡Ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×
¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×