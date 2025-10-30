入隊発表のNCT・ジョンウ、“デビュー後初”のソロファンミーティング「Golden Sugar Time」開催決定！

NCTのジョンウが、入隊前に初の単独ファンミーティングを開催し、ファンと甘い時間を過ごす。

《写真》「なんだこの天使は…」ジョンウのエモSHOT

ジョンウの初単独ファンミーティング「Golden Sugar Time」は、11月28日、ソウル・オリンピック公園のチケットリンク・ライブアリーナ（ハンドボール競技場）で15時と20時の2回にわたって開催される予定で、すでに熱い関心が寄せられている。

ジョンウは12月8日の入隊を控え、ファンと直接会う時間を設けたいという思いから今回のファンミーティングを企画したという。タイトルの「Golden Sugar Time」のように、ユーモアと愛らしさ、そして誠実な姿を込めた“甘く温かな時間”を届ける予定だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

チケットはオンライン予約サイト「Melon Ticket」で販売され、11月4日20時からファンクラブ先行販売が、翌5日20時から一般販売がスタートする。激しいチケット争奪戦が予想される。

またジョンウは、10月31日〜11月2日までの3日間、ソウル・延世（ヨンセ）大学大講堂で開催されるソ・テジのミュージカルフェスティバル・コンサート「This is PESTE」に“リユ”役で出演。清らかで爽やかな歌声と繊細な感性で、新たな魅力を披露する見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。レッスンを受けながら歌手になりたいと思い、オーディションを受けた。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。