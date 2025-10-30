KiiiKiii、“ヒットメーカー”TABLOプロデュース！新曲『To Me From Me』リリース決定

ガールズグループKiiiKiiiが、HIPHOPグループ・EPIK HIGHのTABLO（タブロ）とコラボした新曲をリリースする。

10月30日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、KiiiKiiiは 11月4日にデジタルシングル『To Me From Me』をリリースする。

新曲『To Me From Me』は、どこか懐かしさを感じさせるレトロ歌謡スタイルの楽曲で、昔の記憶を思い出させるような穏やかなメロディーと、メンバーたちの生き生きとした歌声で届けられるまっすぐな歌詞が印象的だ。KiiiKiiiはこの楽曲を通して、突然訪れた“もうひとつの世界”でも自分を信じて励ますというメッセージを込め、これまでのKiiiKiiiの楽曲とはひと味違う感性を届けるという。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）TABLO、KiiiKiii

特に注目を集めるのは、Epik Highの『Umbrella（Feat. Younha）』やイ・ソラの『Song Request（Feat. SUGA of BTS）』など、数々のヒット曲を生み出してきたアーティスト・TABLOがプロデュースを担当している点だ。KiiiKiiiの等身大でフレッシュな魅力と、TABLO特有のアップテンポながらどこかメランコリックな感性が出会い、どのような相乗効果を生み出すのか、期待が高まっている。

さらに『To Me From Me』は、同日公開されるカカオエンターテインメントのコラボウェブ小説『Dear.X：明日の私が今日の私に』（原題）の世界観とリンクしている。この作品は、異なる場所で同じ曲を聴いていた5人の少女たちが、現実のようでどこか不思議な世界に足を踏み入れたことで始まる旅を描いた、KiiiKiiiを主人公とする現代ファンタジーWeb小説である。

この小説は、人気ドラマ「ソンジェ背負って走れ」の原作小説「明日の一番」を手がけた作家キム・パンが執筆に参加し、完成度を高めた。KiiiKiiiの繊細なボーカルとTABLOの感性が融合した新曲『To Me From Me』が作品と同時に公開され、音楽とストーリーが連動する新しい楽しみ方を提供する予定だ。

また、10月28日に公開された『Dear.X：明日の私が今日の私に』のティザー映像では、『To Me From Me』の一部音源が先行公開された。叙情的なメロディーとKiiiKiiiの感情豊かな歌声が調和し、楽曲への期待感を一層高めている。

なお、KiiiKiiiの新デジタルシングル『To Me From Me』は、11月4日午後6時に各種音楽配信サービスでリリースされる。同時にカカオページではWeb小説『Dear.X：明日の私が今日の私に』も公開される。

（記事提供＝OSEN）