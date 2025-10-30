木村沙織、息子と愛犬の誕生日祝福 顔出しショットに「素敵な家族」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】元バレーボール界のエース・木村沙織が10月29日、自身のInstagramを更新。息子と愛犬の誕生日を祝ったことを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元バレー日本代表「可愛すぎ」2歳息子の顔出しショット
木村は「しゅぷがお誕生日だったのでケーキでお祝い おめでとう（しゅぷは息子が掘ってきたお芋）」と綴り、愛犬「しゅぷ」が11歳を迎えたお祝いをしたと報告。木村は毎年犬の誕生日の様子を投稿しており、今年は犬の前に11という数字の形にふかし芋が並べられている。また、息子と木村はケーキでお祝いをしたといい、息子がケーキをつかんでいる写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「優しい子が育つ」「ワンちゃんも息子くんも可愛すぎ」「愛情たっぷり」「息子さん嬉しそう」といったコメントが寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
