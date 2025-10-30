TBS田村真子アナ、ノースリ姿の京都旅ショット公開「爽やかで美しい」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】TBSアナウンサーの田村真子が10月29日、自身のInstagramを更新。京都旅でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TBSアナ「絵になる」京都でのノースリーブ姿
田村は「すっかり寒くなってしまいましたが、夏の京都」「朝は人がいなくて静寂が気持ちよかったです」とつづり、緑豊かな参道をバックにノースリーブの白トップス姿で立つ自身の写真を投稿。笑顔をカメラに向けて、ノースリーブから伸びる美しい腕のラインを披露している。
この投稿には「爽やかで美しい」「映画みたい、絵になる」「透明感がすごい」「ノースリーブ似合いすぎ」「自然体で素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆田村真子アナ、ノースリーブ姿を公開
◆田村真子アナの投稿に反響
