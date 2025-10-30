神田うの、14歳娘誕生日に豪華リクエスト料理披露「高級ホテルのレストランかと」「レベルが違う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの神田うのが10月30日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日にリクエストされて作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳セレブ「お皿からゴージャス」娘リクエストの豪華手料理
神田は「娘が14歳になりました 当日のリクエストがビーフストロガノフとの事で 久々にビーフストロガノフを作りました」と綴り、美しい洋食器に盛り付けられた、彩りも美しいビーフストロガノフやサラダ、スープなどの写真を投稿。「お家で安心安全の家庭料理（ママの手料理）が1番って言ってもらえて幸せじゃ〜」と、娘本人からも好評だったと喜びも記している。
また、娘に届いた様々なバースデープレゼントの写真も公開し、ハッシュタグには「親バカ」「子離れ出来なかったらどうしよう」と母親らしい想いも明かしている。
この投稿に、ファンからは祝福の声とともに「高級ホテルのレストランかと思った」「レベルが違う」「美味しそう」「お皿からゴージャス」「料理上手」「プレゼント豪華」といったコメントが寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
