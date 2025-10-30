いすゞとUDトラックスがJMS2025に出展「『運ぶ』で描こう、みんなの未来。」をテーマに多様なモビリティと広がるソリューションを提案

既存の概念にとらわれない画期的なコンセプトカー「VCCC」を展示

東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）にわたって開催されている「ジャパンモビリティショー2025」に出展した「いすゞグループ」（いすゞとUDトラックス）は、「『運ぶ』で描こう、みんなの未来。」をテーマにブースを展開しています。いすゞグループが「運ぶ」で描く、自由で多彩なみんなの未来を表現しました。

革新的な縦型フレームを採用したコンセプトカー「VCCC（Vertical Core Cycle Concept）」

いすゞとUDトラックスの両ブランドを擁する「いすゞグループ」は、東展示棟に大規模なブースを展開しています。コンセプトカーから大型トラック・大型バス、小型トラックといった6台の展示を中心に、軽油・水素・天然ガス・バイオ／合成燃料などに対応可能なマルチフューエルエンジン（参考出品）の展示も行われました。

【画像】超大迫力の大型トラックも登場！ JMS2025「いすゞグループ」ブースの詳細を見る（27枚）

そのほか、「うごく美術館」「うごくオフィス」「うごく旅館」という3シーンを、バスの車内ふうに仕立てた空間で体験できる「みんなの未来バス」、カーボンニュートラルやコネクテッド技術の紹介・自動運転のVR体験などを通じて、いすゞグループの技術やソリューションを学ぶ「明日をつなぐ『運ぶ』タウン」など、来場者も体験できるコーナーも用意されています。

メインステージ上には、コンセプトカーの「VCCC（Vertical Core Cycle Concept）」を展示。革新的な縦型フレームに4輪を配した「バーチカルコア」に、センターレイアウトの一人乗りキャビンや大小のコンテナ、数人乗りもしくは多人数乗車が可能な客室など多彩な架装を可能としており、モノ・人、生活者から事業者まで共通の基盤として機能します。

既存のトラックの概念を破る斬新なコンセプトと洗練されたデザインを持ち、まさに新しい時代の「運ぶ」を具現化したコンセプトカーといえます。

大迫力の大型トラックから、生活に密着したゴミ収集車まで6台を展示

広いブースで強い存在感を放っていたのは、やはり花形とも言える大型車です。

10年ぶりにキャブエクステリアを一新した大型トラックのいすゞ「ギガ（ワールドプレミア）」、最高出力530psを誇る13リッターエンジンを搭載する大型トラックのUDトラックス「Quon GW 6×4」（参考出品）、欧州の排ガス規制「ユーロ6」に準拠した新興国専用大型トラックであるUDトラックス「Quester」（2026年モデル・参考出品・ワールドプレミア）、そして国内初のBEVバス、いすゞ「エルガEV」をベースに安全・安定した自動走行を実現するいすゞ「エルガEV 自動運転バス」（参考出品・ワールドプレミア）が展示されました。

BEVトラック「エルフEV塵芥車（じんかいしゃ）」

小型トラックでは、BEVトラックの「エルフEV塵芥車（じんかいしゃ）」とピックアップトラックの「D-MAX」を展示。中でも、「エルフEV塵芥車」は極めて現実的かつ日常生活に直結する車両として要注目です。1日の走行距離も少なく、街中を低速で走行し静粛性が求められる塵芥車（ごみ収集車）は、EVトラックと高い親和性を持ちます。

大きな特徴は、エルフEVの特装車向けシャシーをベースとしつつ、塵芥車としての架装はエンジン車と変わらないということです。ブースのスタッフは「BEVが普及するまでしばらくはエンジン車とBEVが並行して使用される現場で、パワートレインによって塵芥車の操作が異なると混乱を招くため」と説明しています。

さまざまな展示からいすゞグループが考える未来の「運ぶ」を体験できるいすゞブース。みんなの自由で多彩な未来を感じられるでしょう。

※ ※ ※

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。いすゞグループのブースは、東京ビッグサイト東展示棟（東4〜6ホール）、ブース番号EC03です。